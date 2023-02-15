Общество

«Кинопоиск» с 28 февраля ограничит доступ к более 200 фильмам

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» с 28 февраля ограничит доступ к более 200 фильмам. Среди них «Король Лев» и другие ленты от Disney, а также релизы Sony и Fox.

Число картин, возможность просмотра которых ограничат к концу месяца, подсчитали «Известия».

57 картин, входящих в топ-250 «Кинопоиска», ожидает сокращение. Большая часть принадлежит Disney, в их числе «Тайна Коко», «ВАЛЛ-И», «Рататуй», «Зверополис» и другие популярные детские мультфильмы. Также придется попрощаться с работами 20th Century Studios (Fox), включая «Храброе сердце», а также серии «Крепкий орешек», «Ледниковый период» и «Чужие».

Некоторые фильмы Sony тоже ждут дедлайна, например, к концу месяца доступ закроют к «Джанго освобожденному» и «Бегущему по лезвию 2049».

Суммарно, подсчитали «Известия», к концу месяца с «Кинопоиска» пропадут более 200 фильмов разных студий. Однако под ограничениями оказались не все наиболее известные компании — дедлайн вовсе не затронул студию DreamWorks.

При этом не на всех онлайн-площадках картинам выставили дедлайн. На одних сервисах киноленты можно смотреть без ограничений, на других они «временно недоступны», а на третьих и вовсе не отображаются. Например, на ivi мультфильмы Disney — «Король Лев», «Энканто», «Райя и последний дракон», «Душа» — доступны по подписке. То же самое и в онлайн-кинотеатре Okko: большая часть классических мультфильмов студии можно посмотреть за деньги. А вот на площадке KION классику Disney не найти — поиск не дает результатов.

Напомним, с 1 февраля в российских онлайн-кинотеатрах нельзя посмотреть фильмы о Гарри Поттере.