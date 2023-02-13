Общество

Больше половины россиян считают правильным запретить чиновникам ездить на отдых за границу

Инициативу о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период специальной военной операции поддерживают 6 из 10 россиян, следует из данных сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

23% — против: из них 15% считают, что инициатива нарушает права человека.

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей (68%). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин (65% против 55% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (64% против 47%).