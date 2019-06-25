Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что нам стоит дом построить
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Гибкая линейка Yota
Как помыть машину бесплатно?
Зачем сапогам полоска?
Ганза. Схема перекрытия дорог
Телефон прямого эфира 56-73-72
Ганзейские дни. Программа
Про заграничную недвижимость депутатов
Олег Брячак против АЗС
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Штрафы выше — город чище
Андрей Канавщиков Публикаций: 35
25.06.2019 17:460 Последний урок учителя Бологова 31.08.2018 21:460 Умеющий думать 08.08.2018 13:003 Общественная форма любви к ближнему 30.03.2018 12:3464 Недокошмаренные 21.03.2018 09:4615 Путин, Маяковский и фисташки Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 24.06.2019 11:115 Эксперты по безопасности потребовали прекратить свободную продажу пневматики 23.06.2019 12:432 К 12:00 за кандидатов от «Единой России» в областное Собрание проголосовали более 250 псковичей 24.06.2019 13:011 В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди 24.06.2019 11:334 Стали известны предварительные причины, по которым гдовский подросток убил мать друга 22.06.2019 16:2811 Памятный Ганзейский знак в Пскове к празднику установлен не будет
Блоги / Андрей Канавщиков

Последний урок учителя Бологова

25.06.2019 17:46|ПсковКомментариев: 0

Часто бытует такая присказка: если бы умерший человек мог услышать то, что о нем говорят, как правило, хорошее и в восторженных тонах, то он прожил бы еще столько же, сколько прожил. Но это всё из области юмора. Лишь бы не оставаться со смертью один на один.

В действительности, философ из Спарты Хилон в VI в. до н. э. говорил несколько иное. Не «О мертвых или хорошо, или ничего», но он говорил: «О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды». Кроме правды!

И зачастую именно так оказывается, что когда мы пытаемся говорить о человеке правду, то она сама собой выходит восторженно-преувеличенной. Отслаиваются коросты мифологии, предвзятости и остается лишь одна эта восторженная правда в ее незамутненной искренности.

Как один герой «Старика Хоттабыча» постоянно лаял, когда хотел сказать о человеке плохо, а когда говорил правду, то есть хорошо, то лаять тут же переставал. Элементарная азбука человеческого общежития.

Впрочем, об этом позже. А пока пути реальные и мысленные всех творческих людей Псковщины лежали к БКЗ областной филармонии, месту прощания с писателем Александром Александровичем Бологовым, с тем, кто многие десятилетия определял ландшафт отечественной литературы для жителей Псковской области.

Всё равно неожиданно

Делегация Великих Лук прибыла вовремя. 19 июня. В центре зала – стол с открытым гробом. Мы с Юрием Ишковым внесли венок от писателей города, передали соболезнования псковским коллегам, простились с нашим учителем и другом. Именно другом! Высокопарных слов хочется избегать, но сейчас не высокопарность звучит, а та высшая правда, против которой уже не покривишь даже при желании.

В 11 часов началась официальная гражданская панихида. Первым выступил председатель Псковской писательской организации И. А. Смолькин:

- Ушел наш старший товарищ А. А. Бологов. Ушел после тяжелой болезни, но всё равно неожиданно. Оставив своим уходом незаживающую рану. Так бывает, когда мы теряем близкого, дорогого человека.

Александр Александрович был талантливым писателем, педагогом, опытным наставником. Под его руководством созрели, вошли в силу многие писатели Псковщины. Он ушел, но оставил после себя свои труды, свое творческое наследие, десятки книг, множество публикаций в газетах и журналах. Так что еще не одно поколение читателей будут узнавать о добре и зле, о нравственности, о самой жизни со страниц его книг.

Я хорошо помню наши с ним беседы и о литературе вообще, и о моих произведениях в частности, его советы, его слова во многом помогли моему становлению как писателя. Я хочу сейчас поблагодарить его и отдать ему последний поклон. Спасибо вам, дорогой Александр Александрович! Да упокоит вас Господь в селениях праведных!

Зачитал руководитель областной организации и некоторые телеграммы со словами соболезнований, которые поступили в Псков.

«Уважаемый Игорь Александрович! Примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной псковского прозаика А. А. Бологова.

Имя писателя войдет в историю литературоведения всей нашей страны. Многие годы своей жизни он посвятил преподаванию, создал собственную филологическую школу, работал в Союзе писателей СССР, его активная деятельность в Псковском региональном отделении СП России навсегда останется основой работы этой организации, а его произведения – классикой псковской литературы, пронизанной любовью к Родине и к жизни.

Его безвременная кончина – большая потеря для всех псковичей. Память о А. А. Бологове будет жить в его произведениях и в сердцах многих жителей Псковской области. С уважением, депутат Государственной Думы А. Н. Козловский».

Другая, не менее важная телеграмма:

«Дорогой Сан Саныч! Кланяюсь до земли, куда уходит ваше тело, молюсь небесам, где будет пребывать ваша светлая душа.

Вы были знаковой фигурой для Союза писателей России. Долгие годы под вашим руководством работала приемная комиссия и никто не упрекнет наш Союз ни в предвзятости, ни в ослаблении требований к качеству рассматриваемых литературных произведений кандидатов в наш Союз.

Вы долгие годы возглавляли одну из сильнейших по именам и творчеству региональных организаций, где блистали Семен Гейченко, Юрий Куранов, Лев Маляков, Нечаев, Половников, Золотцев и другие, а Валентин Курбатов, Ирена Панченко с соратниками и сейчас определяют вектор литературного процесса в России.

Я просто физически не успеваю вернуться из командировки и проститься с вами в этот миг вашего прощания со всем земным. Но в один из ближайших дней я приеду к вам, постою у вашего земного креста и мы вспомним очень многое в нашем жизненном соприкосновении друг с другом.

Н. Ф. Иванов, председатель правления СП России».

«Был знаком с настоящим писателем»

Почетный гражданин Пскова, профессор ПсковГУ С. М. Вертешев отметил:

- Мы познакомились с Александром Александровичем сравнительно недавно. Примерно 15 лет назад. Но в моей жизни это было серьезное событие, потому что ранее я никогда не был знаком с настоящим писателем, тем более такого высокого уровня.

Имя Александра Александровича Бологова было известно в России, за рубежом, его книги любят читатели, а сам он – человек скромный, чуткий, очень внимательный и всегда интересовался, чем живет его собеседник.

Он очень подробно расспрашивал о состоянии дел в нашей профессиональной сфере, вместе с нами переживал по поводу тех изменений, которые происходили, происходят в российском образовании.

Мы беседовали с ним на самые разные темы, в том числе и на философские, касались даже инженерных проблем, проблем развития вычислительной техники, морально-этических проблем создания искусственного интеллекта...

Прикоснуться сердцем

Заместитель председателя областного комитета по культуре В. Д. Куприн выразил слова соболезнования от коллег:

- Мы понесли тяжелую утрату. Ушел очень большой человек, который прославил псковскую землю своим творчеством, своими трудами на поприще руководства писательской организацией. Те, кто знает руководящую работу, понимает, о чем я говорю – это очень тяжелая, неблагодарная вещь.

Вместе с тем издавались сборники, известные на всю Россию, проходили великолепные праздники поэзии, на которых присутствовали лучшие поэты и писатели страны. И всё это благодаря трудам нашей писательской организации, которую более 25 лет возглавлял Александр Александрович.

Очень тепло вспоминаю вечер в честь его 80-летия в научной библиотеке. На третьем этаже. Он тогда смог туда прийти. Благодаря поддержке администрации области удалось издать его «Избранное». И знаете, вот Сергей Михайлович об этом сказал, прикосновение к большому человеку чувствуется не умом, скорее, а сердцем.

Потому что я уже плохо помню, кто на том юбилейном вечере был, но прекрасно осталось в памяти то, что запало в душу и не уйдет из нее никогда. То есть ты прикоснулся к большому творческому потенциалу, и в этом ценность наших творцов, наших писателей, таких, каким был А. А. Бологов. Вечная ему память и низкий поклон за его вклад в развитие псковской культуры.

Соболезнования родным, близким и всем нам

Член Союза писателей России В. Ф. Павлов сказал:

- Сегодня мы провожаем в последний путь удивительно светлого человека. За эти десятилетия мы Александра Александровича узнали в разных ипостасях.

Мы узнали его как замечательного писателя, прозаика, четверть века он возглавлял региональную писательскую организацию. Вместе с И. Л. Андрониковым и С. С. Гейченко он стоял у истоков Пушкинского праздника поэзии, такого, какой он у нас раньше был. Он очень много работал с молодежью. Встречался с нею в университете, в школах… Что характерно: многим нашим литераторам он дал путевку в жизнь.

При этом в быту Александр Александрович был очень прост. Кстати, заметьте, люди талантливые, люди высокого полета в общении всегда очень просты. Он обладал хорошим чувством юмора, никто никогда не думал, что в юности он занимался не только мореходным делом, не только юнгой был, он занимался боксом и преуспел на этом поприще.

А. А. Бологов два срока отработал в Общественной палате Псковской области, был заместителем секретаря, выступал как яркий защитник русского языка и литературы, оказания помощи учителям. Он говорил иногда резко, но всегда правду, никогда не боялся сказать свое слово. И слово это было замечательное, правильное, сказанное хорошим русским языком. Поэтому мы с болью сегодня его провожаем. Выражаем соболезнования родным и близким, и всем нам.

Сохранить и приумножить

Первый заместитель губернатора Псковской области В. В. Емельянова, выражая слова искреннего соучастия и соболезнования, подчеркнула:

- Мы вместе переживаем великую утрату. Ушел из жизни достойный человек, патриот нашей земли, человек, который не просто говорил людям правду, говорил то, что он считал нужным сказать, но он всем нам преподавал уроки.

Для меня он еще и великий педагог, учитель, человек, который всегда смотрел на жизнь с точки зрения её совершенствования, изменения к лучшему. Таким он останется для нас навсегда.

А еще Вера Васильевна выделила серьезное значение писателя как хранителя литературных традиций области, человека, кто умел быть на высоте земли Пушкина, и выразила надежду, что это наследие не потеряется и не будет разменяно на сомнительные шоу и иные побрякушки.

Завершая официальную часть, И. А. Смолькин пригласил желающих на отпевание А. А. Бологова в храм Воскресения Христова на кладбище в Орлецах.

«Беречь друг друга»

Службу в маленькой церкви, где каждое место было наперечет и где практически нельзя было переступить с ноги на ногу, чтобы не потревожить плечом своего соседа, провел протоиерей Михаил Мельник.

Теснота церкви на удивление лишь еще больше сплачивала и делала всех стоящих рядом еще более близкими людьми. И буквально, и духовно. Со свечек на пальцы капал теплый воск. Батюшка напутствовал: «Не на покойного смотрите, а на Спасителя и Божию Матерь, на иконы смотрите». И не смертью дышало в храме, а лишь предощущением новой жизни.

Об этом как раз говорил второй – и теперь единственный – патриарх псковской литературы В. Я. Курбатов, когда тело Бологова было предано земле возле сына Антона и супруги Антонины Петровны:

- После батюшки уже говорить странно, но все-таки несколько слов я бы сказал. Оказывается, нас теперь смерть собирает чаще и бережнее, чем жизнь. Хотя на самом деле это матушка-жизнь использует все средства, чтобы мы окликали друг друга и успели наглядеться друг на друга и поняли, что мы только вместе еще единое живое тело.

Мы не сами по себе, за нами если оглядеться, - громадный континент, целая уходящая до горизонта цепь предков наших. А впереди – дети и внуки. А мы с вами здесь сегодняшние – только те и есть, кто друг другу бережнее, нежнее и сокровеннее.

И как-то жизнь странно это подсказывает. Я две с половиною недели был последний раз у Александра Александровича в больнице. Он уже плохо ходил, его вывел санитар. Он увидел меня, улыбнулся: «Валька! Валька!». Я подошел, обнял его: «Саня! Саня!».
Мы никогда так друг друга не звали до этого. А просто Господь по милосердию своему решил восстановить нашу жизнь во всей целости.

Валентин Яковлевич рассказал о биографическом единстве с Бологовым, о том, что его мать была проводницей, а его – путевым обходчиком, связанные железной дорогой. Потом – море. Где вначале Бологов был юнгой, ходил на судах Северного флота, а потом он, правда, уже на других судах.

- И это нас тоже потом соединит. И мы должны были познакомиться. Это неизбежно было. И когда проходит столько лет, в 1964 году мы знакомимся, уже тотчас же дружимся сразу, разлучить было нельзя, - говорил Курбатов, выводя простое общение человеческое на тот мистический вневременной уровень, на котором, в общем-то, и должны мы все жить.

Да, не всегда получается. Да, обстоятельства отвлекают. Но иначе никак! Ни у философа Хилона, ни у философа Курбатова, ни у иных, пусть даже нефилософов…

- Лучшее что мы можем в память о Сан Саныче – это нам беречь друг друга с нежностью и благодарностью, слушать собственное сердце и беречь друг друга! И тогда это и будет тем самым дорогим и сокровенным.

Мы тогда поймем эту господнюю правду, что у Господа мертвых нет. Так и хочется сказать «Саня, Сан Саныч, ты с нами», и это естественное чувство.

Пока мы будем живы, мы будем памятливы. Любить друг друга – это последний урок учителя Бологова. Это последний урок, которому он учит наше с вами сердце.

Стихами и молитвой

Поэт Иван Иванов прочитал стихи, посвященные памяти Александра Александровича. Зная, что учитель его, конечно, слышит.

Он помогал нам всем своим советом,

И голос его пламенно звучал…

Он озарял нас всех чудесным светом,

И был во Пскове творчеству причал.

А в завершении все вместе спели «Вечную память». Любая иная память в приложении к Александру Бологову была бы фальшью или недомолвкой.

Вечно! «Во блаженном успении вечный покой подаждь Господи…».

Андрей Канавщиков

Псков – Великие Луки

Фото автора

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
27 июня в Пскове стартуют Ганзейские дни. Как вы оцениваете результаты 6-летней подготовки города к международному фестивалю?
В опросе приняло участие 1607 человек
25.06.2019, 19:350 Плюсского вора помог вычислить утерянный на месте преступления мобильный телефон 25.06.2019, 19:250 О княжеском роде Шаховских и усадебном быте расскажут на беседе при храме св.князя Александра Невского 25.06.2019, 19:060 Предприниматели из Печор и Опочки теперь смогут использовать кассы без подключения к интернету 25.06.2019, 18:570 Псковский Росреестр: если землю не продать, от нее можно отказаться
25.06.2019, 18:411 ПсковГУ: Новая стратегия - новые приоритеты 25.06.2019, 18:350 Завтра в галерее «Дом на Набережной» открывается выставка «Здравствуй, Ганза!» 25.06.2019, 18:220 Продолжаются поиски 77-летнего псковского пенсионера, страдающего потерей памяти 25.06.2019, 18:000 Завтра в Псковской области ожидается до +23 градусов и дожди
25.06.2019, 17:520 Наталья Ильина: ПсковГУ ждут трансформации в образовательной, научной, инфраструктурной, кадровой и международной деятельности 25.06.2019, 17:480 В восьми сельских школах Псковской области откроются образовательные центры «Точка роста» 25.06.2019, 17:460 Последний урок учителя Бологова 25.06.2019, 17:450 90 спортсменов приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и гонкам на байдарках в Пскове
25.06.2019, 17:281 Псковские таможенники не в полном объеме декларировали имущество и доходы 25.06.2019, 17:200 Дипломные работы студентов ПсковГУ преобразуются в социально-значимые проекты  25.06.2019, 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере 25.06.2019, 17:050 Великолучанин поверил интернет-мошенникам и лишился 5 тыс. рублей
25.06.2019, 16:490 179 заявлений уже подано в приемную комиссию ПсковГУ 25.06.2019, 16:463 Фотофакт: Рядом с храмом в Крестах у дерева сломался большой сук 25.06.2019, 16:440 Житель Плюсского района оштрафован на 25 тыс. рублей за приобретение и хранение наркотиков 25.06.2019, 16:373 Освоить вейкбординг смогут молодые люди в «Вейк Луки Парке» 26 июня
25.06.2019, 16:280 Выиграть продуктовый набор творожных паст от «Прасковьи Молочковой» могут участники конкурса репостов 25.06.2019, 16:260 ПсковГУ: Необходимо, чтобы молодежь стала инициатором всех изменений в регионе 25.06.2019, 16:160 Стала известна программа международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза» 25.06.2019, 16:120 Объявлен прием заявок на грантовый конкурс для семейных животноводческих ферм
25.06.2019, 16:090 Подданный Великобритании выдворен за пределы России псковскими судебными приставами 25.06.2019, 15:550 27 июня псковские судебные приставы проведут прием граждан 25.06.2019, 15:450 Мошенники обманули 82-летнего великолучанина на 90 тыс. рублей 25.06.2019, 15:420 Главы сельских поселений Псковского района получили 10 представлений о нарушении требований противодействия коррупции
25.06.2019, 15:410 «Собственной персоной» с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной. ВИДЕО 25.06.2019, 15:392 Взятку в размере 1000 долларов пытался предложить иностранец сотруднику псковской таможни 25.06.2019, 15:351 Нестандартную программу представит на Ганзе Псковский симфонический оркестр - Елизавета Барышникова 25.06.2019, 15:332 Участником «Выставки промышленников Псковской области» станет «Фабрика Мороженого»
25.06.2019, 15:240 Наталья Ильина: Если в ПсковГУ будут случаи коррупции, мы с ними будем жестко разбираться 25.06.2019, 15:180 «Очень громкой премьерой» завершится театральный сезон в Псковском театре драмы 25.06.2019, 15:110 Совратившего несовершеннолетнюю в Псковском районе освободили от уголовной ответственности 25.06.2019, 15:020 В ПсковГУ запустят международные сетевые программы
25.06.2019, 14:550 Умерла вдова Олега Ефремова Алла Покровская 25.06.2019, 14:410 Юных художников из Псковской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе детских комиксов 25.06.2019, 14:361 В Пскове модернизируют систему водоотведения 25.06.2019, 14:250 Принудительное лечение назначили использовавшему топор при грабеже псковичу
25.06.2019, 14:181 В ПсковГУ будет создан единый ресурсный центр добровольчества 25.06.2019, 14:120 Минстрой изменит 12 сводов правил для создания комфортного жилья 25.06.2019, 14:073 Воду и лекарства можно брать с собой на Ганзу - организаторы 25.06.2019, 14:020 Великолукский филиал ПсковГУ был, есть и будет развиваться — Наталья Ильина
25.06.2019, 14:000 Прокуратура поручила главе Псковского района разобраться с нарушениями жилищного законодательства 25.06.2019, 13:450 Стала известна программа Молодой Ганзы 25.06.2019, 13:440 Два общежития ПсковГУ удалось модернизировать в рамках подготовки к Ганзейским дням 25.06.2019, 13:420 «Гонки по вертикали»: «Команда 2019», итоги праймериз и визит Миллера
25.06.2019, 13:371 Налоговиками Псковской области в выходные дни будет организован прием заявлений на регистрацию ККТ 25.06.2019, 13:280 Студенческий городок ПсковГУ должен стать не просто местом жительства, а местом активности — Наталья Ильина 25.06.2019, 13:274 Флешмоб «Не получай пропуск» предложили провести в Пскове на Ганзу 25.06.2019, 13:230 В следующем году работа приемной комиссии будет организована в новом кампусе ПсковГУ
25.06.2019, 13:180 Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» продолжает прием граждан 25.06.2019, 13:173 В «Акваполисе» появится новый магазин с брендовой одеждой 25.06.2019, 13:141 Рынок городов и шествие участников: Что ни в коем случае нельзя пропустить на Ганзе? 25.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной
25.06.2019, 13:010 Координатор Правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией примет участие в Ганзейском форуме приграничного сотрудничества 25.06.2019, 12:522 Новое руководство ПсковГУ открыто для личного общения со студентами 25.06.2019, 12:483 Контроль за ходом капремонта домов в Пыталово будут вести депутаты-единороссы 25.06.2019, 12:450 Псковская область вошла в тройку регионов СЗФО-лидеров по уровню цифровой открытости памятников природы
25.06.2019, 12:410 Более 50 детей поучаствуют в слете клубов «Внуки Маргелова» в Пскове 25.06.2019, 12:350 Завпост Псковского драмтеатра Максим Горбунов участвовал в российском проекте «Театральное ПТУ» 25.06.2019, 12:300 Теологи из ПсковГУ смогут получить дополнительную специальность 25.06.2019, 12:200 На заседании коллегии судей рассмотрят кандидатуру председателя Псковского городского суда
25.06.2019, 12:164 В ПсковГУ появится медицинский факультет 25.06.2019, 12:103 В администрации Пскова объяснили целесообразность велопарковок у скамеек на Свердлова 25.06.2019, 12:090 Учет штрафа за «пьяное» вождение в расчете цены ОСАГО сделает систему более справедливой 25.06.2019, 12:000 В выходные стартует чемпионат Псковской области по футболу
25.06.2019, 11:540 108 рогов благородного оленя и натуральную говяжью оболочку запретили к ввозу в Псковской области 25.06.2019, 11:480 Стартует конкурс по предоставлению субсидии на проект по организации информационно-ресурсного центра социально ориентированных НКО 25.06.2019, 11:471 В компанию «Псков-Лада» требуется автомаляр 25.06.2019, 11:411 Жительница Санкт-Петербурга попала в аварию на трассе Великолукского района
25.06.2019, 11:380 «Умилился душею и прииде в чювство»: Храм Николы Чудотворца в Любятово 25.06.2019, 11:280 В Новосокольническом районе задержан мужчина, повторно севший пьяным за руль 25.06.2019, 11:200 Сбор старых батареек объявят в Дно в День молодежи 25.06.2019, 11:160 По телеканалу «Культура» покажут прямые трансляции открытия и закрытия Ганзейских дней в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.