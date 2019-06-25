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Последний урок учителя Бологова

Часто бытует такая присказка: если бы умерший человек мог услышать то, что о нем говорят, как правило, хорошее и в восторженных тонах, то он прожил бы еще столько же, сколько прожил. Но это всё из области юмора. Лишь бы не оставаться со смертью один на один.

В действительности, философ из Спарты Хилон в VI в. до н. э. говорил несколько иное. Не «О мертвых или хорошо, или ничего», но он говорил: «О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды». Кроме правды!

И зачастую именно так оказывается, что когда мы пытаемся говорить о человеке правду, то она сама собой выходит восторженно-преувеличенной. Отслаиваются коросты мифологии, предвзятости и остается лишь одна эта восторженная правда в ее незамутненной искренности.

Как один герой «Старика Хоттабыча» постоянно лаял, когда хотел сказать о человеке плохо, а когда говорил правду, то есть хорошо, то лаять тут же переставал. Элементарная азбука человеческого общежития.

Впрочем, об этом позже. А пока пути реальные и мысленные всех творческих людей Псковщины лежали к БКЗ областной филармонии, месту прощания с писателем Александром Александровичем Бологовым, с тем, кто многие десятилетия определял ландшафт отечественной литературы для жителей Псковской области.

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Всё равно неожиданно

Делегация Великих Лук прибыла вовремя. 19 июня. В центре зала – стол с открытым гробом. Мы с Юрием Ишковым внесли венок от писателей города, передали соболезнования псковским коллегам, простились с нашим учителем и другом. Именно другом! Высокопарных слов хочется избегать, но сейчас не высокопарность звучит, а та высшая правда, против которой уже не покривишь даже при желании.

В 11 часов началась официальная гражданская панихида. Первым выступил председатель Псковской писательской организации И. А. Смолькин:

- Ушел наш старший товарищ А. А. Бологов. Ушел после тяжелой болезни, но всё равно неожиданно. Оставив своим уходом незаживающую рану. Так бывает, когда мы теряем близкого, дорогого человека.

Александр Александрович был талантливым писателем, педагогом, опытным наставником. Под его руководством созрели, вошли в силу многие писатели Псковщины. Он ушел, но оставил после себя свои труды, свое творческое наследие, десятки книг, множество публикаций в газетах и журналах. Так что еще не одно поколение читателей будут узнавать о добре и зле, о нравственности, о самой жизни со страниц его книг.

Я хорошо помню наши с ним беседы и о литературе вообще, и о моих произведениях в частности, его советы, его слова во многом помогли моему становлению как писателя. Я хочу сейчас поблагодарить его и отдать ему последний поклон. Спасибо вам, дорогой Александр Александрович! Да упокоит вас Господь в селениях праведных!

Зачитал руководитель областной организации и некоторые телеграммы со словами соболезнований, которые поступили в Псков.

«Уважаемый Игорь Александрович! Примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной псковского прозаика А. А. Бологова.

Имя писателя войдет в историю литературоведения всей нашей страны. Многие годы своей жизни он посвятил преподаванию, создал собственную филологическую школу, работал в Союзе писателей СССР, его активная деятельность в Псковском региональном отделении СП России навсегда останется основой работы этой организации, а его произведения – классикой псковской литературы, пронизанной любовью к Родине и к жизни.

Его безвременная кончина – большая потеря для всех псковичей. Память о А. А. Бологове будет жить в его произведениях и в сердцах многих жителей Псковской области. С уважением, депутат Государственной Думы А. Н. Козловский».

Другая, не менее важная телеграмма:

«Дорогой Сан Саныч! Кланяюсь до земли, куда уходит ваше тело, молюсь небесам, где будет пребывать ваша светлая душа.

Вы были знаковой фигурой для Союза писателей России. Долгие годы под вашим руководством работала приемная комиссия и никто не упрекнет наш Союз ни в предвзятости, ни в ослаблении требований к качеству рассматриваемых литературных произведений кандидатов в наш Союз.

Вы долгие годы возглавляли одну из сильнейших по именам и творчеству региональных организаций, где блистали Семен Гейченко, Юрий Куранов, Лев Маляков, Нечаев, Половников, Золотцев и другие, а Валентин Курбатов, Ирена Панченко с соратниками и сейчас определяют вектор литературного процесса в России.

Я просто физически не успеваю вернуться из командировки и проститься с вами в этот миг вашего прощания со всем земным. Но в один из ближайших дней я приеду к вам, постою у вашего земного креста и мы вспомним очень многое в нашем жизненном соприкосновении друг с другом.

Н. Ф. Иванов, председатель правления СП России».

«Был знаком с настоящим писателем»

Почетный гражданин Пскова, профессор ПсковГУ С. М. Вертешев отметил:

- Мы познакомились с Александром Александровичем сравнительно недавно. Примерно 15 лет назад. Но в моей жизни это было серьезное событие, потому что ранее я никогда не был знаком с настоящим писателем, тем более такого высокого уровня.

Имя Александра Александровича Бологова было известно в России, за рубежом, его книги любят читатели, а сам он – человек скромный, чуткий, очень внимательный и всегда интересовался, чем живет его собеседник.

Он очень подробно расспрашивал о состоянии дел в нашей профессиональной сфере, вместе с нами переживал по поводу тех изменений, которые происходили, происходят в российском образовании.

Мы беседовали с ним на самые разные темы, в том числе и на философские, касались даже инженерных проблем, проблем развития вычислительной техники, морально-этических проблем создания искусственного интеллекта...

Прикоснуться сердцем

Заместитель председателя областного комитета по культуре В. Д. Куприн выразил слова соболезнования от коллег:

- Мы понесли тяжелую утрату. Ушел очень большой человек, который прославил псковскую землю своим творчеством, своими трудами на поприще руководства писательской организацией. Те, кто знает руководящую работу, понимает, о чем я говорю – это очень тяжелая, неблагодарная вещь.

Вместе с тем издавались сборники, известные на всю Россию, проходили великолепные праздники поэзии, на которых присутствовали лучшие поэты и писатели страны. И всё это благодаря трудам нашей писательской организации, которую более 25 лет возглавлял Александр Александрович.

Очень тепло вспоминаю вечер в честь его 80-летия в научной библиотеке. На третьем этаже. Он тогда смог туда прийти. Благодаря поддержке администрации области удалось издать его «Избранное». И знаете, вот Сергей Михайлович об этом сказал, прикосновение к большому человеку чувствуется не умом, скорее, а сердцем.

Потому что я уже плохо помню, кто на том юбилейном вечере был, но прекрасно осталось в памяти то, что запало в душу и не уйдет из нее никогда. То есть ты прикоснулся к большому творческому потенциалу, и в этом ценность наших творцов, наших писателей, таких, каким был А. А. Бологов. Вечная ему память и низкий поклон за его вклад в развитие псковской культуры.

Соболезнования родным, близким и всем нам

Член Союза писателей России В. Ф. Павлов сказал:

- Сегодня мы провожаем в последний путь удивительно светлого человека. За эти десятилетия мы Александра Александровича узнали в разных ипостасях.

Мы узнали его как замечательного писателя, прозаика, четверть века он возглавлял региональную писательскую организацию. Вместе с И. Л. Андрониковым и С. С. Гейченко он стоял у истоков Пушкинского праздника поэзии, такого, какой он у нас раньше был. Он очень много работал с молодежью. Встречался с нею в университете, в школах… Что характерно: многим нашим литераторам он дал путевку в жизнь.

При этом в быту Александр Александрович был очень прост. Кстати, заметьте, люди талантливые, люди высокого полета в общении всегда очень просты. Он обладал хорошим чувством юмора, никто никогда не думал, что в юности он занимался не только мореходным делом, не только юнгой был, он занимался боксом и преуспел на этом поприще.

А. А. Бологов два срока отработал в Общественной палате Псковской области, был заместителем секретаря, выступал как яркий защитник русского языка и литературы, оказания помощи учителям. Он говорил иногда резко, но всегда правду, никогда не боялся сказать свое слово. И слово это было замечательное, правильное, сказанное хорошим русским языком. Поэтому мы с болью сегодня его провожаем. Выражаем соболезнования родным и близким, и всем нам.

Сохранить и приумножить

Первый заместитель губернатора Псковской области В. В. Емельянова, выражая слова искреннего соучастия и соболезнования, подчеркнула:

- Мы вместе переживаем великую утрату. Ушел из жизни достойный человек, патриот нашей земли, человек, который не просто говорил людям правду, говорил то, что он считал нужным сказать, но он всем нам преподавал уроки.

Для меня он еще и великий педагог, учитель, человек, который всегда смотрел на жизнь с точки зрения её совершенствования, изменения к лучшему. Таким он останется для нас навсегда.

А еще Вера Васильевна выделила серьезное значение писателя как хранителя литературных традиций области, человека, кто умел быть на высоте земли Пушкина, и выразила надежду, что это наследие не потеряется и не будет разменяно на сомнительные шоу и иные побрякушки.

Завершая официальную часть, И. А. Смолькин пригласил желающих на отпевание А. А. Бологова в храм Воскресения Христова на кладбище в Орлецах.

«Беречь друг друга»

Службу в маленькой церкви, где каждое место было наперечет и где практически нельзя было переступить с ноги на ногу, чтобы не потревожить плечом своего соседа, провел протоиерей Михаил Мельник.

Теснота церкви на удивление лишь еще больше сплачивала и делала всех стоящих рядом еще более близкими людьми. И буквально, и духовно. Со свечек на пальцы капал теплый воск. Батюшка напутствовал: «Не на покойного смотрите, а на Спасителя и Божию Матерь, на иконы смотрите». И не смертью дышало в храме, а лишь предощущением новой жизни.

Об этом как раз говорил второй – и теперь единственный – патриарх псковской литературы В. Я. Курбатов, когда тело Бологова было предано земле возле сына Антона и супруги Антонины Петровны:

- После батюшки уже говорить странно, но все-таки несколько слов я бы сказал. Оказывается, нас теперь смерть собирает чаще и бережнее, чем жизнь. Хотя на самом деле это матушка-жизнь использует все средства, чтобы мы окликали друг друга и успели наглядеться друг на друга и поняли, что мы только вместе еще единое живое тело.

Мы не сами по себе, за нами если оглядеться, - громадный континент, целая уходящая до горизонта цепь предков наших. А впереди – дети и внуки. А мы с вами здесь сегодняшние – только те и есть, кто друг другу бережнее, нежнее и сокровеннее.

И как-то жизнь странно это подсказывает. Я две с половиною недели был последний раз у Александра Александровича в больнице. Он уже плохо ходил, его вывел санитар. Он увидел меня, улыбнулся: «Валька! Валька!». Я подошел, обнял его: «Саня! Саня!».

Мы никогда так друг друга не звали до этого. А просто Господь по милосердию своему решил восстановить нашу жизнь во всей целости.

Валентин Яковлевич рассказал о биографическом единстве с Бологовым, о том, что его мать была проводницей, а его – путевым обходчиком, связанные железной дорогой. Потом – море. Где вначале Бологов был юнгой, ходил на судах Северного флота, а потом он, правда, уже на других судах.

- И это нас тоже потом соединит. И мы должны были познакомиться. Это неизбежно было. И когда проходит столько лет, в 1964 году мы знакомимся, уже тотчас же дружимся сразу, разлучить было нельзя, - говорил Курбатов, выводя простое общение человеческое на тот мистический вневременной уровень, на котором, в общем-то, и должны мы все жить.

Да, не всегда получается. Да, обстоятельства отвлекают. Но иначе никак! Ни у философа Хилона, ни у философа Курбатова, ни у иных, пусть даже нефилософов…

- Лучшее что мы можем в память о Сан Саныче – это нам беречь друг друга с нежностью и благодарностью, слушать собственное сердце и беречь друг друга! И тогда это и будет тем самым дорогим и сокровенным.

Мы тогда поймем эту господнюю правду, что у Господа мертвых нет. Так и хочется сказать «Саня, Сан Саныч, ты с нами», и это естественное чувство.

Пока мы будем живы, мы будем памятливы. Любить друг друга – это последний урок учителя Бологова. Это последний урок, которому он учит наше с вами сердце.

Стихами и молитвой

Поэт Иван Иванов прочитал стихи, посвященные памяти Александра Александровича. Зная, что учитель его, конечно, слышит.

Он помогал нам всем своим советом,

И голос его пламенно звучал…

Он озарял нас всех чудесным светом,

И был во Пскове творчеству причал.

А в завершении все вместе спели «Вечную память». Любая иная память в приложении к Александру Бологову была бы фальшью или недомолвкой.

Вечно! «Во блаженном успении вечный покой подаждь Господи…».

Андрей Канавщиков

Псков – Великие Луки

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