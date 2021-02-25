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За тех, кто в сапогах!

Псковская Лента Новостей представляет текстовую версию свежего выпуска «Диванной политики». Свое мнение по поводу последних событий, «которые потрясли мир», высказывает наш обозреватель, журналист Юрий Моисеенко.

Пока не забыл! Всех, кто носит штаны по определению, а не по модной прихоти, имеет на лице вторичные половые признаки (например, усы или бороды) наша диванная полит-артель поздравляет с прошедшим Днем защитника Отечества. А тех, кто служил в Советской армии или в рядах Военно-морского флота (соответственно) с другим праздником, в истории которого была и легендарная Каховка, бои на озере Хасан и Холкин-Голе, Великая Отечественная война и т.д. Нас, заслуженных диванных пескоструйщиков, которые еще помнят ночи огневые, когда взводами уходили безусые юноши в наряд по кухне, новые патриоты капиталистической России немедленно заклеймят в забвении устоев и, как обычно, ткнут пальцем в небо. Тем не менее, нам напомнят, что после распада Советского Союза, а если быть совсем точным с 1992 года, привычный для поколения, родившегося в прежней стране, праздник было решено отмечать, как день Защитника Отечества, одновременно почитая его днем Воинской славы России. На этот выпад маловеров наш диванный ареопаг отвечает гневной отповедью, потому что, как бы ни хотелось новым идеологам примерить дедову шинель, все равно ничего доброго из этого фортеля не получится. Начнем с того, что первый проблемный вопрос, который возник у новых младореформаторов, оказался связан с… присягой. Согласно традиции русской, да и Советской армии, военнослужащий дает клятву на верность Отчизне только один раз. В этой связи не могу не вспомнить историю, которую как-то давно рассказал автору этих строк боевой генерал, который пережил день, когда Крым стал частью нового государства.

…Не успели высохнуть чернила под Беловежским соглашением, как в полках и соединениях Советской Армии, расквартированных в Крыму, появились эмиссары, которые стали уговаривать офицеров перейти под знамена независимой Украины. При этом обещались немыслимые льготы, повышение чинов и быстрое продвижение по службе. При этом в казармах стоял устойчивый запах ацетона – в надежде на скорый «дембель» рядовой состав стирал с погон аббревиатуру «СА». По ходу дела на металлолом шли подводные лодки, боевые корабли, бронетехника… В 1991 году палубный летчик страны №1 Тимур Апакидзе командовал полком дальней авиацией, который дислоцировался в Севастополе. Когда ему поступило предложение поменять гражданство, армию и изменить присяге, он отказался. После этого полку был дан приказ построиться:

- Офицер дает присягу один раз в жизни!, – обратился Апакидзе к своим подчиненным. - Поэтому я отказался служить в новой украинской армии. Если кто-то готов сказать «да» - не держу. Остальным, предлагаю занять места в боевых машинах. Мы улетаем…

В тот же день восемнадцать палубных истребителей СУ-27, поднявшись в небо, взяли курс на Североморск*. И это не единственная история, в которой присяга стала камнем преткновения в понимании ее роли в формировании армии. Пытались заменить ее неким контрактом, но из этого тоже ничего не получилось. Но это в среде профессиональных военных. Потому что инертность обывательского мышления за прошедшие три десятка лет переломить так и не удалось, поэтому большинство продолжает считать 23-е датой чисто гендерной, что дико раздражает новых феминисток. Тем не менее к числу защитников автоматом относят всех мальчиков, начиная с тех, кто еще ходит пешком под стол, и тех, кто продолжает косить от армии. Заслуженные лавры достаются, понятно, и ветеранам войн, а также тем, кто прошел Великую Отечественную, потому что для этих людей 23 февраля по сути является вторым по значению праздником после 9 Мая. Между тем, надевшие погоны до буржуазно-демократической революции 1991 года в массе своей не считают нынешний День защитников Отечества до конца «своим» и тому есть вполне объективная причина. В чем причина?

- Всё дело в…собственности, - попытался объяснить суть ситуации один из горячих и принципиальных отставников, принявший участие в торжественном заседании политбюро нашей диванной партии, которое прошло на выселках по случаю всенародного праздника. Если отделить зерна от плевел в его зажигательной речи, то по словам нашего гостя получалось, что раньше Советская армия защищала страну, где всё (по брежневской Конституции) принадлежало рабочим и крестьянам, то после падения коммунистического режима производственные силы путем нехитрых манипуляций оказались в частных руках.

- Выходит, что современная российская армия стоит на страже законных интересов персон, которых в прежние времена звали мироедами и буржуинами? - задался банальным вопросом наш собеседник и, признаться, ответом ему со стороны большинства диванных аналитиков, стало гробовое молчание. Если учесть, что вторым вопросом нашей праздничной повестки дня стояло виртуальное и чисто символическое разбитие бутылки шампанского о борт новой и вполне осязаемой 145-метровой яхты г-на Абрамовича, которая, по сообщениям СМИ, обошлась отечественному олигарху в 550 миллионов долларов, то риторика нашего въедливого друга обретает совсем иную и отнюдь не праздничную тональность. Нет оно, конечно, нам – обладателям шести законных соток, выделенных еще профкомом, каждый бугорок личного приусадебного участка бесконечно дорог, и его натовскому солдату мы его ни за что не отдадим. Однако захочет ли новое поколение защитников Отечества класть голову за этот самый бугорок, который уже давно захеджирован в каком-нибудь импортном оффшоре? – вот в чем вопрос. Тем более, что ответа на него мы так и не нашли. Хотя честно признаемся, пробовали.

Между тем, пока мы ломали голову над фундаментальными вопросами повышения обороноспособности страны, в мире случилось вот какое чудо: известная правозащитная организация Amnesty International, которая буквально месяц назад признала «берлинского пациента» г-на Навального «узником совести», отказала ему в этом высоком звании. Как сообщают независимые и совсем уж в доску либеральные СМИ, они чего-то там сложили, потом умножили и пришли к выводу, что оказывается прошлое мятежного политика было не такое уж кристальное. То ли он старушку не стал переводить через дорогу, то ли не толерантно высказался по поводу какого-то секс-меньшинства, тем не менее этих нарушений оказалось вполне достаточно. Короче, сбросили Алексея Анатольевича с корабля современности, что, полагаем, озадачило не только его лично.

При этом персоны, у которых в красном углу вместо привычного Спаса стоят лики столпов мирового либерализма, от этой, скажем так, непоследовательности малость припухли. В том смысле, что организация, которая считается «умом, честью и совестью» правозащитного движения, по факту дала задний ход. И главное - в такой ответственный момент! Когда, казалось, оковы тяжкие должным были пасть и сотни новых бойцов пополнить армию навальнистов. Однако, получилось совсем наоборот. Кто же теперь будет кидать вонючую субстанцию на вентилятор, признался один из наших правофланговых диванных аналитиков, если в самый патетический момент рулевые общественных настроений по своему хотению переключили агрегат на реверс и теперь всё это полетело в другую сторону. За этот финт ушами один из авторитетных и уважаемых либералов страны даже назвал Amnesty International стадом «бесполезных идиотов». В общем и целом на них есть за что сердиться: на них, понимаешь, молятся, а они такие фортели выкидывают. Из всего случившегося наша диванная когорта сделала один, но однозначный вывод: как показала практика, институт репутации отсутствует не только в России-матушке, когда переобуваются не то, что на ходу – на лету, но и далеко за ее пределами. Если же отбросить шутки в стороны, то следующий вывод, сделанный нашими аналитиками, можно считать спорным, но по сути верным: они там, в мире чистогана, давно спелись в едином бизнес-порыве, потому что надстройка (Amnesty International к оной следует отнести без всяких скидок) не может существовать в безвоздушном пространстве, а этот самый «воздух» им дает бизнес, который давно со всеми уже договорился. Самый простенький пример… Мы уже упоминали эту самую несчастную новую яхту олигарха, которая в обозримом будущем будет рассекать просторы карибских морей, а теперь вопрос: почему эти самые санкции, которыми пугают рядового обывателя г-н Соловьев и компания, не коснулись экс-начальника Чукотки? Досталось при этом только российским силовикам, которым не привыкать к тяготам походной жизни. Да потому что не они (и даже не Навальный) сделали многомиллионный заказ немецким судоверфям. Олигарх дал работу сотням, если не тысячам гамбургских работяг, а от Навального (при всем уважении к его личной готовности к самопожертвованию) один только шум и прочие неприятности. Пусть лучше последний терпит репутационные убытки, но никак уважаемый заказчик шикарной яхты. Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца, тем более, что борцы за идею могут пока покурить в сторонке? Будет нужда – их позовут.

На этом мы заканчиваем, но если вы забыли, где аптека, то спрашивайте не стесняясь.

Юрий Моисеенко

* Впоследствии генерал-майор авиации Апакидзе стал первым из российских морских лётчиков, который совершил посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». После распада СССР Тимур Автандилович сыграл ключевую роль в спасении этого корабля. Летчик-снайпер, «Герой России» трагически погиб 17 июля 2001 года при выполнении показательного полета на аэродроме города Остров, Псковская область.