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Реплика Донецкого: Навальный - узник без совести?

Авторитетная правозащитная организация Amnesty International заявила, что больше не будет использовать термин «узник совести» в отношении оппозиционера Алексея Навального. Вот так! Взяли и лишили человека, который «парится» на нарах «за нашу и вашу свободу», высокого звания, уважаемого всеми людьми с обязательно хорошими лицами. А почему Навальный лицом-то вдруг не вышел? А вот, оказывается, грехи молодости в «либеральный» рай не пускают. Верней, получилось так, что сначала в «узники совести» пустили, а теперь вот передумали и отменили. Это у них называется «культура отмены» или «исключения». Обычная, в общем-то, для Запада история. Много у них таких, исключенных, от «мамы» Гарри Поттера, писательницы Джоан Роулинг, подвергнутой остракизму за то, что якобы не разделяет требований «новой этики», до певицы Ланы Дель Рэй, позволившей себе сомневаться в ценностях современного феминизма.

А что с Amnesty International? В организации, дескать, проанализировали высказывания Навального середины нулевых и пришли к выводу, что в них содержится так называемая «риторика ненависти» (hate speech). Тогда Навальный, напомню, позиционировал себя националистом, ходил на «Русские марши», навешивал ярлыки на разные социальные группы, одних называл «грызунами», других - «тараканами» и т. п.

Все эти ролики с «хейтом» до сих пор в интернете. Ну, вот такой он был тогда правый популист, и такая у него была «прекрасная Россия будущего». Без грызунов и тараканов. Сейчас тоже популист, только левый. Левым популистом можно быть, а правым нельзя. Нельзя называть людей «тараканами», не кошерно. И вот эти свои некошерные высказывания, как выясняется, Навальный, не отозвал. За что, повторюсь, и лишился звания «узника совести».

Тут хочется, конечно, спросить: а что, должен был отозвать? Покаяться? Посыпать голову пеплом? Интересно, как в Amnesty International это себе представляют? Все это я к тому, что если еще кто сомневался в тезисах недавнего манифеста режиссера Богомолова о «Новом этическом рейхе», так вот – пришла вам «ответочка». Не выдуманная, а от самой жизни. Вот он «Новый этический рейх» в действии, во всей красе, цитирую: «…сегодня на Западе исследуется под микроскопом не форма носа и национальная принадлежность, но этическое прошлое каждого успешного индивида: нет ли там, в глубине десятилетий, какого-нибудь хоть небольшого, но харассмента, абьюза или просто высказывания, не соответствующего новой системе ценностей. И если есть — падай на колени и кайся».

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Навальный упасть на колени и покаяться не успел. Поцеловать ботинок не сподобился. Как-то не до этого ему было. Боролся с «кровавым режимом», фильмы-расследования на ЮТубе выпускал, занимался «Умным голосованием», был отравлен или сам себя отравил, вернулся в Россию, подвергся аресту, суду, одному, второму… в общем, много чего успел, а вот покаяться – нет. Не удосужился, понимаешь. Ирония тут, быть может, и не совсем уместна, но ведь вовсе не я весь этот абсурд придумал? Мы сегодня в этом абсурде живем. И если вчера еще кто-то думал, что это нас не касается, это где-то далеко, в Евросоюзе или в Америке, то вот вам – пожалуйста. Нате! Жрите свою политкорректность. Получите и распишитесь. «Новый этический рейх» уже здесь и сейчас. С его железобетонной системой «двойных стандартов», против которых не попрешь. Вот, придавили даже Навального.

Кто-то, опять же, скажет, ну и что? Ну, лишили Навального этого самого звания «узник совести». Не больно-то и надо. Но это, разумеется, те самые «разговоры в пользу бедных». С начала шестидесятых годов прошлого века звание «узник совести» служило знаменем борьбы с тоталитаризмом. Статусом «узник совести» Amnesty International наделялся человек, которого заключили под стражу исключительно за то, что тот выражал свои политические, религиозные или научные взгляды. В СССР «узниками совести», к примеру, были известные советские диссиденты Вазиф Мейланов, Натан Щаранский и Андрей Сахаров. В новой России в разные годы этого высокого звания удостаивались правозащитник Лев Пономарев, политики Михаил Ходорковский и Борис Немцов, писатель Эдуард Лимонов, фигуранты «Болотного дела», участницы панк-группы Pussy Riot и многие другие.

А вот Навального взяли и исключили. Можно по-разному относиться к Навальному, считать его «героем», «борцом» или, наоборот, «врагом народа», но виноват ли он в том, что когда-то был тем, кем был? И теперь можно долго спорить о том, существует ли срок давности, рассуждая о том, что живые люди, вообще-то, меняются, они могут заблуждаться, переоценивать собственные убеждения, переходить в другую веру, умнеть, эволюционировать, просто взрослеть и видеть мир иначе. Я даже больше скажу – люди имеют право исповедовать взгляды и теории, которые мы можем не разделять, но это как раз и есть дело их «личной совести». Или, по мнению экспертов Amnesty International, в мире есть какая-то правильная «совесть» и неправильная «совесть»? Белая и черная? Что это, как не все те же пресловутые «двойные стандарты»? Увы, типичная ситуация, которую ныне принято описывать мемом: «Вы не понимаете, это - другое!».

Александр Донецкий