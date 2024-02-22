Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про статью за саботаж. ВИДЕО

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Один из депутатов Госдумы предложил ввести в Уголовный кодекс РФ статью за саботаж. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Напомним, концерт в честь пятилетия проекта «Поэт и правдоруб» состоится в Пскове. Автор музыкального блога Николай Рассадин исполнит лучшие композиции в пространстве Купца Лапина сегодня, 22 февраля, в день выхода первого выпуска проекта.