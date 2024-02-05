Культура

Проекту «Поэт и правдоруб» 5 лет: Николай Рассадин даст концерт в Пскове

Концерт в честь пятилетия проекта «Поэт и правдоруб» состоится в Пскове. Автор музыкального блога Николай Рассадин исполнит лучшие композиции в пространстве пивоварни Купца Лапина 22 февраля, в день выхода первого выпуска проекта.

«Концерт посвящен пятилетию проекта. Я выберу, с моей точки зрения, лучшие композиции и в живую перед зрителями под акустику это исполню, также отвечу на вопросы гостей. Обычно люди спрашивают меня об этом проекте, интересуются, как он был организован, откуда я беру вдохновение, как выбираю темы для песен — об этом и поговорим», - поделился Николай Рассадин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Пространство Купца Лапина находится в Пскове на улице Яна Райниса, 53. Сбор гостей с 18.00, концерт начнется в 18.30. В пространстве есть лавка, в которой гости смогут приобрести местную продукцию.

Вход на концерт свободный.