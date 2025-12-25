АвтоМир

Новые пешеходные светофоры установят на Запсковье

В Пскове установят новые пешеходные светофоры на Запсковье. Такая информация озвучена на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 25 декабря в разделе о выполнении ранее принятых решений, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Определена стоимость установки светофора на пересечении улиц Леона Поземского и Олега Кошевого, за работы заплатят около 3 млн рублей. С просьбой об установке жители обращались к депутату городской Думы Григорию Стороненкову.

Также светофор установят на улице Ижорского Батальона, 13, где были случаи наезда на пешеходов.

Светофоры будут вызывными. Сейчас определятся точка доступа по электроэнергии для подключения.

«Надо фазы побольше, чтобы поток не останавливали», - добавил глава Пскова Борис Елкин.

