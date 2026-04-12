Водитель «Рено Сандеро» снесла секции ограждения на Коммунальной. ВИДЕО

Секции ограждения на улице Коммунальной в Пскове снесла водитель «Рено Сандеро». ДТП произошло 12 апреля в 18.12 у дома №64 по Коммунальной, по данным видеокамеры Pskovline.

Водитель «Рено» при движении по улице Коммунальной от ледового дворца в сторону улицы Рокоссовского выехала на тротуар и врезалась в пешеходное ограждение.

По предварительной информации, находившаяся за рулем женщина не пострадала.

На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Отметим, в момент движения «Рено» по Коммунальной горел зеленый сигнал светофора по улице Рокоссовского.

Реклама на ПЛН

