АвтоМир

Госавтоинспекция провела акцию по безопасности юных пассажиров в Невельском районе

0

Зимние каникулы – время, когда многие семьи отправляются в поездки и безопасность детей на дорогах становится особенно актуальной. Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Невельский» провели профилактическую акцию, направленную на повышение безопасности юных пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Госавтоинспекции Псковской области

В рамках мероприятия автоинспекторы уделяли особое внимание правилам перевозки детей в автомобилях. Всем участникам акции вручались информационные памятки, которые содержат рекомендации по безопасному размещению юных пассажиров в транспорте и подчеркивают, насколько важно защитить их от возможных травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция также призывает всех водителей неукоснительно соблюдать правила перевозки детей, быть предельно внимательными на дорогах, расположенных вблизи пешеходных переходов и местах с высокой проходимостью пешеходов.

«Ваша ответственность – залог безопасности самых дорогих пассажиров», – отметили в управлении.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026