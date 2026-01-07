Госавтоинспекция провела акцию по безопасности юных пассажиров в Невельском районе

Зимние каникулы – время, когда многие семьи отправляются в поездки и безопасность детей на дорогах становится особенно актуальной. Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Невельский» провели профилактическую акцию, направленную на повышение безопасности юных пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Госавтоинспекции Псковской области

В рамках мероприятия автоинспекторы уделяли особое внимание правилам перевозки детей в автомобилях. Всем участникам акции вручались информационные памятки, которые содержат рекомендации по безопасному размещению юных пассажиров в транспорте и подчеркивают, насколько важно защитить их от возможных травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция также призывает всех водителей неукоснительно соблюдать правила перевозки детей, быть предельно внимательными на дорогах, расположенных вблизи пешеходных переходов и местах с высокой проходимостью пешеходов.

«Ваша ответственность – залог безопасности самых дорогих пассажиров», – отметили в управлении.