Официальные паблики министерства транспорта перечислили псковичам 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области ведет свою официальную страницу в соцсети «ВКонтакте», где публикуется актуальная информация о развитии транспортной инфраструктуры региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

«Здесь можно найти новости о текущих дорожных работах, изменениях в работе общественного и пригородного транспорта, запуске новых объектов, нормативную информацию и др. В госпаблике министерства публикуется информация о реализации в регионе мероприятий национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного, в том числе, на развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения и обновление транспортной инфраструктуры региона. В рамках нацпроекта продолжаются работы по ремонту и модернизации автомобильных дорог, а также совершенствованию системы пассажирских перевозок», - отметили в правительстве.

Информирование жителей региона также осуществляется через страницы госпабликов подведомственных министерству учреждений.

Псковавтодор в своих соцсетях публикует актуальные вакансии, объявления о проведении плановых ремонтов и содержании дорог, фотоотчеты с объектов и рассказывает о безопасности дорожного движения и профилактике аварийных ситуаций.

В паблике Псковпассажиравтотранса можно найти расписания и изменения маршрутов городского и пригородного транспорта, уведомления о временных ограничениях, а также объявления и полезные советы для пассажиров.

Псковавтотранс в своих соцсетях публикует информацию о запуске новых маршрутов, изменении в расписаниях, об акциях и спецпредложениях для пассажиров.

На странице перевозчика ООО «Славяне» можно найти новости о деятельности перевозчика, информацию по обслуживанию маршрутов. Также принимается обратная связь от пассажиров и публикуются актуальные объявления о работе транспорта.

На ресурсах АвтоДорРесурс можно найти информацию о технических работах на дорогах, публикуются уведомления о временных ограничениях и практические рекомендации для пользователей дорог.

«Это будет полезно жителям региона ‒ чтобы оперативно узнавать об изменениях в работе транспорта и состоянии дорог. Автомобилистам ‒ чтобы планировать маршруты с учётом дорожных ремонтов. Пассажирам ‒ для получения актуальной информации о расписаниях и изменениях маршрутной сети. Предпринимателям и перевозчикам ‒ для получения официальной информации о требованиях и правилах работы. Получайте официальную, проверенную и полезную информацию в госпабликах!» - призвали в правительстве.
