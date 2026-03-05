Официальные паблики министерства транспорта перечислили псковичам 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области ведет свою официальную страницу в соцсети «ВКонтакте», где публикуется актуальная информация о развитии транспортной инфраструктуры региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.
Информирование жителей региона также осуществляется через страницы госпабликов подведомственных министерству учреждений.
Псковавтодор в своих соцсетях публикует актуальные вакансии, объявления о проведении плановых ремонтов и содержании дорог, фотоотчеты с объектов и рассказывает о безопасности дорожного движения и профилактике аварийных ситуаций.
В паблике Псковпассажиравтотранса можно найти расписания и изменения маршрутов городского и пригородного транспорта, уведомления о временных ограничениях, а также объявления и полезные советы для пассажиров.
Псковавтотранс в своих соцсетях публикует информацию о запуске новых маршрутов, изменении в расписаниях, об акциях и спецпредложениях для пассажиров.
На странице перевозчика ООО «Славяне» можно найти новости о деятельности перевозчика, информацию по обслуживанию маршрутов. Также принимается обратная связь от пассажиров и публикуются актуальные объявления о работе транспорта.
На ресурсах АвтоДорРесурс можно найти информацию о технических работах на дорогах, публикуются уведомления о временных ограничениях и практические рекомендации для пользователей дорог.