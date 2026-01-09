В Великолукском округе из-за снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме

Из-за снегопада в Великолукском округе дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом пишет глава округа Алексей Кузьмин в соцсети ВКонтакте.

По его словам, вся имеющаяся техника задействована для того, чтобы обеспечить бесперебойное движение и безопасность на дорогах.

«Автолюбители, пожалуйста, будьте особенно внимательны: снижайте скорость и избегайте опасных маневров. Пешеходы, помните о бдительности при переходе дороги и убедитесь, что вас пропускают», - напоминает Алексей Кузьмин.

Дополнительные заявки по расчистке дорог можно направлять в ЕДДС Великолукского района по телефону: 8 (81153) 5-00-22.