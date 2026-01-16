Электроснабжение восстановили во всех населенных пунктах Невельского округа, работа продолжается с единичными абонентами, сообщил глава округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

«Обильный снегопад не только рвал провода, но и валил опоры линий электропередачи. На предмет наличия аварий путем обхода обследовано более 100 километров сетей. Благодаря профессиональной и без преувеличения самоотверженной работе наших энергетиков ситуация с электроснабжением нормализовалась. Спасибо вам за работу!» - написал в своем посте Олег Майоров.

В случае проблем с электроэнергией жители могут обращаться в личные сообщения к Олегу Майорову или звонить в ЕДДС по телефону: 8(81151)2-14-82.