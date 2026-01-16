 
ЖКХ

Электроснабжение восстановили во всех населенных пунктах Невельского округа

0

Электроснабжение восстановили во всех населенных пунктах Невельского округа, работа продолжается с единичными абонентами, сообщил глава округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

«Обильный снегопад не только рвал провода, но и валил опоры линий электропередачи. На предмет наличия аварий путем обхода обследовано более 100 километров сетей. Благодаря профессиональной и без преувеличения самоотверженной работе наших энергетиков ситуация с электроснабжением нормализовалась. Спасибо вам за работу!» - написал в своем посте Олег Майоров.

В случае проблем с электроэнергией жители могут обращаться в личные сообщения к Олегу Майорову или звонить в ЕДДС по телефону: 8(81151)2-14-82.

Прокомментировать
Сюжет

Разгул стихии в Псковской области в начале 2026 года

Электроснабжение восстановили во всех населенных пунктах Невельского округа

Почти 4,7 тысячи кубических метров снега вывезли в Великих Луках

Ситуация с расчисткой снега нормализуется — глава Псковского округа
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Майоров Олег Евгеньевич

Майоров Олег Евгеньевич

Глава Невельского муниципального округа Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026