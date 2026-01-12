АвтоМир

«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневному рабочему графику

0

Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновил работу после новогодних праздников в пятидневном графике, как и планировалось ранее, сообщили в пресс-службе концерна.

«"АвтоВАЗ" возобновил работу в стандартном 5-дневном рабочем графике», - говорится в сообщении.

Начиная с 29 сентября 2025 года предприятия «АвтоВАЗа» перешли на работу в четырехдневном графике. В начале декабря президент компании Максим Соколов подписал приказ о возвращении компании к пятидневке с 1 января 2026 года.

В конце прошлого года Соколов в интервью «России 24» оценил объем производства автомобилей «АвтоВАЗом» по итогам 2025 года в 325 тысяч единиц. Также глава компании заявлял в декабре о планах по увеличению производства в 2026 году примерно на четверть - до 400 тысяч машин.

По итогам 2024 года «АвтоВАЗ» увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто.

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на «Автозаводе Санкт-Петербург». Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra, пишет РИА Новости.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026