«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневному рабочему графику

Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновил работу после новогодних праздников в пятидневном графике, как и планировалось ранее, сообщили в пресс-службе концерна.

«"АвтоВАЗ" возобновил работу в стандартном 5-дневном рабочем графике», - говорится в сообщении.

Начиная с 29 сентября 2025 года предприятия «АвтоВАЗа» перешли на работу в четырехдневном графике. В начале декабря президент компании Максим Соколов подписал приказ о возвращении компании к пятидневке с 1 января 2026 года.

В конце прошлого года Соколов в интервью «России 24» оценил объем производства автомобилей «АвтоВАЗом» по итогам 2025 года в 325 тысяч единиц. Также глава компании заявлял в декабре о планах по увеличению производства в 2026 году примерно на четверть - до 400 тысяч машин.

По итогам 2024 года «АвтоВАЗ» увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто.

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на «Автозаводе Санкт-Петербург». Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra, пишет РИА Новости.