Многодетная семья из Печор добивается устройства освещения на дороге к дому

По требованию прокуратуры для многодетной семьи из Печор создадут освещение на дороге, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.
Ранее прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы, воспитывающей нескольких детей. Женщина пожаловалась на полное отсутствие фонарей на улице Мира, где расположен её дом.
В ходе выездного обследования совместно с сотрудниками ГИБДД факты подтвердились. Автомобильная дорога, ведущая к земельному участку многодетной семьи, не оборудована стационарным электрическим освещением. Это является нарушением требований безопасности дорожного движения.
Чтобы защитить права семьи, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию муниципального округа устранить нарушения. Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства.
Администрация округа обязана организовать освещение на дороге, ведущей к дому многодетной семьи. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.