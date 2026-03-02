Ночное ДТП на Рижском проспекте произошло из-за проезда на запрещающий сигнал светофора

Ночное ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского произошло из-за проезда на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 1 марта в 04.05 напротив дома №92 по Рижскому проспекту столкнулись «Рено» и «Лада».

Водитель «Рено Логан», мужчина 1989 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Ладу» под управлением мужчины 1994 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель «Рено» привлечён к ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ на движение запрещающий сигнал светофора.

Также стали известны подробности ДТП с участием четырех автомашин на Рижском проспекте у дома 71 в пятницу, 27 февраля. В 16.55 водитель «Фольксваген Пассат», мужчина 1984 года не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновении с автомашиной «Фольксваген Тигуан» под управлением мужчины 1964 года рождения. Далее по инерции участниками ДТП стали «КИА Оптима» под управлением мужчины 1994 года рождения и «Хонда CR-V» под управлением мужчины 1982 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель «Пассата» привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, оштрафован на 2250 рублей.