 
АвтоМир

Ночное ДТП на Рижском проспекте произошло из-за проезда на запрещающий сигнал светофора

0

Ночное ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского произошло из-за проезда на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 1 марта в 04.05 напротив дома №92  по Рижскому проспекту столкнулись «Рено» и «Лада».

Водитель «Рено Логан», мужчина 1989 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Ладу» под управлением мужчины 1994 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель «Рено» привлечён к ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ на движение запрещающий сигнал светофора.  

Смотрите также

Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на Рижском проспекте ночью

0

Также стали известны подробности ДТП с участием четырех автомашин на Рижском проспекте у дома 71 в пятницу, 27 февраля. В 16.55 водитель «Фольксваген Пассат», мужчина 1984 года не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновении с автомашиной «Фольксваген Тигуан» под управлением мужчины 1964 года рождения. Далее по инерции участниками ДТП стали «КИА Оптима» под управлением мужчины 1994 года рождения и «Хонда CR-V» под управлением мужчины 1982 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель «Пассата» привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, оштрафован на 2250 рублей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026