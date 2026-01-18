 
Великолукская транспортная прокуратура проводит проверку ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области

Великолукская транспортная прокуратура проводит проверку ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Сегодня в 10:05 на железнодорожном переезде на перегоне Самолуково — разъезд Насва Октябрьской железной дороги водитель легкового автомобиля, игнорируя запрещающие сигналы исправно действующей сигнализации, выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом №9401. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, три пассажира автомобиля погибли, водитель получил тяжёлые травмы и доставлен в больницу.

Локомотивная бригада за помощью не обращалась. ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Великолукская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП, которое произошло 18 января в Локнянском районе (деревня Бор).

Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для координации действий правоохранительных органов на место выехал Великолукский транспортный прокурор Эдуард Свильпов. 

