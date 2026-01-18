 
Столкновение автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Псковской области унесло жизни четырех человек

Псковские правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Локнянском районе Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сегодня утром, в 10:20, в деревне Бор легковой автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 1986 года рождения выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по перегону Самолуково – Насва проходил грузовой поезд сообщения «Псков – Великие Луки». Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия погиб водитель автомобиля и три его пассажирки. По предварительной информации, погибшие - работники местной фермы (водитель и три доярки), ехавшие утром на работу.

Псковские полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Работу на месте происшествия координирует врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Андрей Калинин.

