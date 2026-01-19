Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают чистить дороги Пскова от снега

Очистка дорог и тротуаров от снега продолжается в Пскове силами ООО «СитиИнвестГрупп», сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
К уборке привлекается различная техника, в частности, используют трактора и грузовики для вывоза снега. Также производится антигололедная обработка.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города.
Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:
- Завеличье,
- Запсковье,
- Любятово,
- Овсище.