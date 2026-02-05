На трассе Санкт-Петербург-Невель в ДТП погибла женщина

Сегодня на 466 километре автодороги Санкт-Петербург-Невель женщина 1989 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «ЗАЗ», которым также управляла женщина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ЗАЗ» скончалась в результате ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства случившегося.