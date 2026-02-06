Однополосное движение вновь вводится на ж/д переезде в направлении Корытово

В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «3 км перегона Псков-Товарный парк Псков-II-Полковая», пролегающего через улицу Яна Райниса, будет временно введено однополосное движение, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Ограничения будут действовать 10 и 11 февраля с 10:00 до 16:00.

Полосы будут перекрываться попеременно. То есть, проехать по данному переезду будет возможно во время ремонтных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок», - добавили в администрации.