«На пятой передаче»: Проблемы парковок во дворах

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «На пятой передаче».
Ведущий Денис Бахтин и соведущий – представитель движения «Убитые дороги», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков обсуждают проблемы парковок в Пскове.
Основные темы беседы:
- Поджог машины на Западной - чем грозит парковка под окнами жилых домов;
- Почему в Пскове исчезают востребованные платные парковки;
- Где в Пскове можно увидеть дворы без машин и будет ли это работать;
- Насколько востребованы платные паркинги;
- Проблемы содержания асфальтовых «полей» возле домов;
- Самозахват парковок во дворах и аренда земли.
Об этом подробнее в 12.36.