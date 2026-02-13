 
В Псковском районе дорожные организации начали работу в усиленном режиме

0

В связи с приходом снежного циклона, подрядные дорожные организации начали работу в усиленном режиме на территории Псковского района сегодня, 13 февраля. Вся имеющаяся техника выведена на расчистку муниципальных дорог. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своём Telegram-канале. 

Фото: Наталья Федорова/ Telegram-канал

«Приоритетность зависит от транспортной нагрузки. С учетом полученного в новогодние праздничные дни опыта, обращаюсь к автомобилистам на территории населенных пунктов: отнеситесь пожалуйста внимательно к постановке транспортного средства на стоянку - небрежно припаркованные автомобили создают дорожникам трудности при расчистке снега», - отметила глава района. 

Напомним, что на территории города Пскова из-за непогоды также выведена и работает вся необходимая техника.

 

 

