Борис Елкин: Вся необходимая техника уже выведена на линии и работает

Циклон принёс на территорию Пскова снег и метель. В связи с этим на линии выведена и работает вся необходимая техника. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канал. 

«Вся необходимая техника уже выведена на линии и работает. Но важно понимать, что пока снегопад продолжается, подрядчики ведут так называемую патрульную очистку», - написал Борис Елкин. Он также отметил, что патрульная очистка предполагает перемещение свежевыпавшего снега к краю проезжей части. 

«Как только снегопад прекратится, сразу же начнётся основная уборка. Темпы работ будем наращивать по мере необходимости», - заключил глава города. 

