Участки улиц Свердлова и Воеводы Шуйского в Пскове временно перекроют 28 февраля

Движение автотранспорта по участкам улиц Свердлова и Воеводы Шуйского будет временно прекращено 28 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

В субботу, 28 февраля, с 6:00 до 22:00 будет временно прекращено движение автотранспорта по улице Свердлова на участке от дома №6 до улицы Воеводы Шуйского, а также по улице Воеводы Шуйского на участке от улицы Красных Просвещенцев до улицы Свердлова.

Объезд указанных участков организуют по улице Калинина.

Также с 14:00 27 февраля до 22:00 28 февраля на данных участках будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам дороги.