В Пскове полиция разыскивает мужчину, скрывающегося за совершение ДТП

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ, в отношении жителя областного центра Омонова Сулаймона Азамат Угли, 1996 года рождения, студента одного из псковских вузов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В настоящее время Омонов, совершивший ДТП, скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в розыск. Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении гражданина мужчины, обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05 или 102, 112.