В России могут снизить стоимость ОСАГО для женщин

В России может появиться новый понижающий коэффициент при расчете стоимости полиса ОСАГО - для женщин. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС). Предлагается ввести коэффициент 0,8, который сделает страховку для автоледи на 20% дешевле. Основанием служит статистика. Женщины водят аккуратнее мужчин и реже становятся виновницами аварий. Об этом информирует SHOT.

По данным SHOT, в 2024 году за преступления против безопасности дорожного движения в России осудили 51 527 водителей. Почти 95% из них (48 754 человека) - мужчины. На долю женщин пришлось лишь около 5% (2773 осужденных). Как видно, разница колоссальная.

Эту статистику подтверждают и данные Госавтоинспекции МВД России. Ведомство ранее сообщало, что мужчины-водители в пять раз чаще женщин попадают в ДТП: более 96 тысяч аварий против 18 тысяч за 2024 год. В МВД это объясняют тем, что мужчины более склонны к рискованному вождению, резким маневрам и превышению скорости, а также вдвое чаще садятся за руль в нетрезвом виде.

Эксперт пояснил, что снижение ценовой нагрузки на женщин может не только сделать страховку справедливее, но и стимулировать их активнее работать в сфере профессиональных перевозок. А это, в свою очередь, способно положительно повлиять на общую аварийность на дорогах.

По информации союза, у страховщиков есть финансовая возможность для таких скидок. Кроме того, с декабря 2025 года Центробанк расширил тарифный коридор по ОСАГО, что позволяет компаниям более гибко подходить к ценообразованию и учитывать индивидуальные риски водителей, пишет «Московский комсомолец».