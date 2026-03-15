Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 16 марта

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 55-42-55 ограничение скорости движения введут в оба направления левая полоса с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая очистка краевой у разделительной полосы.

На 38-55 километрах ограничение скорости движения введут в направление на Псков по левой полосе с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая мойка СБО у разделительной полосы.

На участке 179-99-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки от наносного грунта перекрёстков, ПСП, заездных карманов.

На участке 158-179-158 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за мойки МБО механическим способом.

На участке 158-179-158 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить уборка наносного грунта у разделительной полосы.