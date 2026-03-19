В Пскове на Рижском проспекте пассажирка выпала из автомашины, госпитализированы двое

В Пскове на Рижском проспекте пассажирка выпала из автомашины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло утром 18 марта у дома 104.

По предварительным данным, водитель 1971 года рождения, управляя автомашиной УАЗ «буханка», в связи с плохим самочувствием применил экстренное торможение. В результате пассажирка 1965 года рождения выпала из салона автомобиля на проезжую часть.

Получила телесные повреждения, доставлена в Псковскую областную больницу.

Водитель также госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы.