Двух нетрезвых водителей задержали в Псковской области

Днём 23 марта инспекторы ДПС Госавтоинспекции выявили двух водителей в состоянии алкогольного опьянения в разных районах Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первый инцидент произошёл в Пскове на Крестовском шоссе. Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль BMW. За рулём оказался житель Пскова 1985 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Второй случай был зафиксирован в тот же день на территории Порховского муниципального округа: там полицейские также выявили водителя с признаками опьянения.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедших инцидентов. В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.