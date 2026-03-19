Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 20 марта

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 55-32-55 километров ограничение движения введут в оба направления с 09:00 до 17:00. Будет проходить механическая очистка краевой у разделительной полосы.

На участке 32-55-32 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по обочине с 09:00 до 17:00 из-за мойки ШЗЭ (шумозащитный экран) механическим способом.

На участке 285+000-340+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки мостовых сооружений от пыли и грязи, промывки тротуаров и участков под барьерным ограждением и водоотводных лотков.

На участке 400+000-406+000 километров ограничение движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить ямочный ремонт а/б покрытия холодной а/б смесью.

На участках 453+000-464+000 и 481+000-492+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка и замена катафотов, выправка знаков и стоек, уборка мусора.