В ДТП с газелью Ozon и BMW на улице Балтийской в Пскове никто не пострадал

Стали известны новые подробности о столкновении газели Ozon с BMW на улице Балтийской в Пскове. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Ozon, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

«Никто из участников не пострадал, партнер на фургоне слегка задел другой автомобиль при маневрировании на дороге. Товары в машинах также не пострадали, мы вовремя доставим их нашим клиентам в регионе. Выясняем детали произошедшего, по результатам примем решение по дальнейшему сотрудничеству с курьером», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, ДТП произошло 19 марта во второй половине дня.