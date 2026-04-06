В районах Панино и Любятово ограничили движение в связи с ремонтными работами

В районах Панино и Любятово ведут дорожные работы, в связи с которыми временно ограничено движение транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Изображение здесь и далее: администрация Пскова

С 8:00 до 17:00 в период до 6 апреля закрыт участок автодороги от домов №23 и №11 по улице Георгия Меркулова в поселке Панино.

С 6 по 10 апреля с 8:00 до 17:00 движение ограничено на участке автодороги от дома №65 по улице Николая Васильева в поселке Любятово.

В ночное время суток движение на обоих участках будет открыто.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда!» - добавили в администрации.
