В районах Панино и Любятово ограничили движение в связи с ремонтными работами

В районах Панино и Любятово ведут дорожные работы, в связи с которыми временно ограничено движение транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

С 8:00 до 17:00 в период до 6 апреля закрыт участок автодороги от домов №23 и №11 по улице Георгия Меркулова в поселке Панино.

С 6 по 10 апреля с 8:00 до 17:00 движение ограничено на участке автодороги от дома №65 по улице Николая Васильева в поселке Любятово.

В ночное время суток движение на обоих участках будет открыто.