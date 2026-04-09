В Псковской области на трассе А-122 изменится схема движения через реку Смердель

В Псковской области на федеральной автомобильной дороге А-122 изменится схема движения в связи с выполнением работ по капитальному ремонту моста через реку Смердель с 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В рамках капитального ремонта моста через реку Смердель на 628-м километре автомобильной дороги А-122 (автомобильная дорога А-114 - Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель) транспортные потоки полностью переведут на временную объездную дорогу.

«Переключение движения — это важнейший технологический этап. Вывод транзитного транспорта за пределы зоны производства работ позволит специалистам подрядной организации безопасно приступить к полному демонтажу существующих конструкций старого моста, не прерывая при этом автомобильное сообщение на данном участке федеральной автомобильной дороги», - отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На временном объезде будет обеспечено движение по двум полосам (по одной в каждом направлении), а скорость движения автомобильного транспорта будет снижена до 40 километров в час.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на участке установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, смонтировано барьерное ограждение, а также установлены сигнальные фонари для темного времени суток.

Работы по капитальному ремонту моста завершатся в октябре.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей строго соблюдать требования временных дорожных знаков и быть предельно внимательными при подъезде к участку производства работ.