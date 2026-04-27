Новую схему движения введут на улице Леона Поземского в Пскове 28 апреля

Новая временная схема движения на улице Леона Поземского в Пскове будет введена утром во вторник, 28 апреля. Как сообщил Псковской Ленте Новостей информированный источник, в понедельник, 27 апреля, будут установлены необходимые дорожные знаки.

Утром во вторник сразу после того, как проедет основной утренний поток, вступит в силу ограничение движения на участке улицы Поземского от Алмазной до дома №76.

Транспорт пустят в объезд по Шоссейной и Алмазной.

Исключение сделают для маршрутных автобусов. При следовании в сторону центра города они поедут по улице Поземского.  

Напомним, ограничение вводится по 12 мая в связи с производством дорожных работ в дневное время с 9.00 до 20.00.

