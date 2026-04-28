Названо количество асфальта, необходимого для строительства Северного обхода Пскова

Порядка 47 тысяч тонн асфальтобетонной смеси потребуется на строительство дорог Северного обхода Пскова, сообщил директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев в эфире ПЛН FM.

«Как заказчик строительства Северного обхода города Пскова, подтверждаю: работы ведутся строго по графику, а по отдельным позициям - с опережением. Действительно, сегодня развернут большой фронт работ одновременно на ключевых точках: мостовой переход через реку Великая, четыре путепровода, основная дорога и вынос инженерных коммуникаций. Для понимания масштабности строительных работ приведу некоторые цифры объемов материалов на мостовом сооружении. Сам мост через реку Великую составляет более 400 метров, представляет из себя пятипролетный мост. Величина наибольшего пролета составляет 105 метров, это как раз между четвертой и шестой опорой: две береговые, четыре русловые. Для устройства одной мостовой опоры моста, с учетом буронабивных свай, требуется более 1800 кубов высокопрочной бетонной смеси, более 38 тонн арматуры. При этом мы не считаем сопутствующие конструкции и материалы, такие как технологическая эстакада и металлический шпунтовый ящик. Количество стали природного строения моста составляет более 3000 тонн», - сказал Павел Кипрушев.

Что касается основного полотна дороги, по проекту требуются значительные объемы инертных материалов: более 96 000 кубов песка, 55 000 щебенно-песчаной смеси, порядка 47 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. На некоторых участках работы уже частично выполнены. В этом году планируется продолжить укладку асфальтобетонной смеси при положительных температурах.

Завершить строительство транспортной развязки Северного обхода и Рижского шоссе планируют в 2027 году.