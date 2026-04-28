Когда в районе Уграды введут новую схему движения, ответил Станислав Стармолотов 

Новая схема движения будет действовать на территории прилегания Северного обхода к Рижскому шоссе в районе псковской деревни Уграда после завершения документационных работ, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в эфире ПЛН FM.

«На финальной стадии находятся разрешительные документы с федеральными собственниками дороги. Как получим их на руки, сразу активизируется работа. Там никаких технических сложностей нет. Это чисто бюрократическая составляющая», - сказал Станислав Стармолотов.

Планируется, что на период строительства путепровода в составе транспортной развязки предусмотрен временный объезд участка автомобильной дороги федерального значения А - 212 Псков - Изборск. Проезжая часть временного объезда обеспечена удерживающим металлическим барьерным ограждением, с внешней стороны объезда предусмотрен тротуар для прохода граждан.

Завершить строительство транспортной развязки Северного обхода и Рижского шоссе планируют в 2027 году.