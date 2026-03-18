Завершить строительство транспортной развязки Северного обхода и Рижского шоссе планируют в 2027 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в ответ на информационный запрос.

«Транспортная развязка является комплексом сооружений, включающим в себя не только съезды, обустройство, водоотвод, но и путепровод. Окончание работ на Северном обходе планируется в 2027 году, к этому сроку предполагается и завершить строительство транспортной развязки, и реконструировать участок федеральной автомобильной дороги А-212 "Псков - Изборск"», - сообщается в ответе.

На текущую дату основные инженерные коммуникации перенесены, за исключением газопровода высокого давления. Перенос участка газопровода планируется в 2026 году.

Также стало известно, как будет организовано движение пешеходов через временный объезд.

«На период строительства путепровода в составе транспортной развязки предусмотрен временный объезд участка автомобильной дороги федерального значения А - 212 "Псков - Изборск". Проезжая часть временного объезда обеспечена удерживающим металлическим барьерным ограждением, с внешней стороны объезда предусмотрен тротуар для прохода граждан», - сообщил Станислав Стармолотов.

Напомним, завершение работ по строительству второй очереди Северного обхода назначено на 29 октября 2027 года. Общая протяженность строящейся дороги составляет 8,736 км. В ее составе шесть путепроводов (три путепровода в теле основной дороги, один путепровод на пересечении с основной дорогой, две разноуровневые развязки) и новый мост через реку Великая на шести опорах длиной 404 метра.