Завершить строительство транспортной развязки Северного обхода и Рижского шоссе планируют в 2027 году

Завершить строительство транспортной развязки Северного обхода и Рижского шоссе планируют в 2027 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в ответ на информационный запрос.

«Транспортная развязка является комплексом сооружений, включающим в себя не только съезды, обустройство, водоотвод, но и путепровод. Окончание работ на Северном обходе планируется в 2027 году, к этому сроку предполагается и завершить строительство транспортной развязки, и реконструировать участок федеральной автомобильной дороги А-212 "Псков - Изборск"», - сообщается в ответе.

На текущую дату основные инженерные коммуникации перенесены, за исключением газопровода высокого давления. Перенос участка газопровода планируется в 2026 году.

Также стало известно, как будет организовано движение пешеходов через временный объезд.

«На период строительства путепровода в составе транспортной развязки предусмотрен временный объезд участка автомобильной дороги федерального значения А - 212 "Псков - Изборск". Проезжая часть временного объезда обеспечена удерживающим металлическим барьерным ограждением, с внешней стороны объезда предусмотрен тротуар для прохода граждан», - сообщил Станислав Стармолотов.

Смотрите также

Бросить нельзя достроить. Хроники Северного обхода Пскова

14

Напомним, завершение работ по строительству второй очереди Северного обхода назначено на 29 октября 2027 года. Общая протяженность строящейся дороги составляет 8,736 км. В ее составе шесть путепроводов (три путепровода в теле основной дороги, один путепровод на пересечении с основной дорогой, две разноуровневые развязки) и новый мост через реку Великая на шести опорах длиной 404 метра.

