Завершить строительство транспортной развязки Северного обхода и Рижского шоссе планируют в 2027 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в ответ на информационный запрос.
На текущую дату основные инженерные коммуникации перенесены, за исключением газопровода высокого давления. Перенос участка газопровода планируется в 2026 году.
Также стало известно, как будет организовано движение пешеходов через временный объезд.
Напомним, завершение работ по строительству второй очереди Северного обхода назначено на 29 октября 2027 года. Общая протяженность строящейся дороги составляет 8,736 км. В ее составе шесть путепроводов (три путепровода в теле основной дороги, один путепровод на пересечении с основной дорогой, две разноуровневые развязки) и новый мост через реку Великая на шести опорах длиной 404 метра.