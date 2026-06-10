Сегодня стартует ремонт улицы Советской в Пскове. Работы будут проходить поэтапно, участками, сообщил глава города Борис Елкин в своем Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

Первый этап – ремонт отрезка от площади Победы до улицы Некрасова. В связи с этим с 11 июня на данном участке будет введено одностороннее движение в направлении от площади Победы к улице Некрасова.

«Прошу водителей заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам – все эти меры необходимы, чтобы привести дорогу в порядок. Отмечу, что в рамках ремонта на улице Советской заменят дорожное покрытие, обустроят тротуары и зелёные зоны, обновят освещение в местах пешеходных переходов», - сказал Борис Елкин.