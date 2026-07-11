В ГИБДД рассказали, в каких разделах теоретического экзамена чаще всего делают ошибки

Кандидаты в водители чаще всего допускают ошибки в вопросах о сигналах регулировщика, остановке и стоянке, оказании первой помощи и административной ответственности водителей в ходе теоретического экзамена в ГИБДД. Об этом рассказал заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

«Ошибки часто допускают на вопросах по сигналам регулировщика — здесь действует принцип "из рукава в рукав"; дальше — остановка и стоянка. Не все понимают, как нужно оказывать первую доврачебную помощь — здесь необходимо погружаться немного в медицинскую часть, отличать виды кровотечений, знать, каким образом останавливать их, как проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Дальше, ошибки допускают по административной ответственности за правонарушения — здесь немножко юридический блок необходимо подтянуть и понимать, что грозит нарушителю правил дорожного движения», — сказал инспектор.

Для успешной сдачи всех экзаменов курсантам автошкол необходимо посещать теоретические занятия, внимательно слушать преподавателей и самостоятельно изучать правила дорожного движения, отрабатывая все знания на практике с инструктором, подчеркнул Кузнецов. Кроме того, важно нарешивать билеты теоретического экзамена при подготовке к сдаче.

Теоретический экзамен в ГИБДД состоит из 20 вопросов, на его прохождение кандидату в водители отводится 20 минут. Вопросы сгруппированы в четыре тематических блока по пять вопросов. Экзамен считается сданным, если курсант не допустил ни одной ошибки. Если в основной части допущена одна ошибка, экзаменуемому назначается еще 5 дополнительных вопросов, если две — 10 дополнительных вопросов, в которых ошибаться нельзя. Экзамен также считается несданным, если в основном билете сделано три и более ошибки, пишет ТАСС.