 
АвтоМир

В ГИБДД рассказали, в каких разделах теоретического экзамена чаще всего делают ошибки

0

Кандидаты в водители чаще всего допускают ошибки в вопросах о сигналах регулировщика, остановке и стоянке, оказании первой помощи и административной ответственности водителей в ходе теоретического экзамена в ГИБДД. Об этом рассказал заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

«Ошибки часто допускают на вопросах по сигналам регулировщика — здесь действует принцип "из рукава в рукав"; дальше — остановка и стоянка. Не все понимают, как нужно оказывать первую доврачебную помощь — здесь необходимо погружаться немного в медицинскую часть, отличать виды кровотечений, знать, каким образом останавливать их, как проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Дальше, ошибки допускают по административной ответственности за правонарушения — здесь немножко юридический блок необходимо подтянуть и понимать, что грозит нарушителю правил дорожного движения», — сказал инспектор.

Для успешной сдачи всех экзаменов курсантам автошкол необходимо посещать теоретические занятия, внимательно слушать преподавателей и самостоятельно изучать правила дорожного движения, отрабатывая все знания на практике с инструктором, подчеркнул Кузнецов. Кроме того, важно нарешивать билеты теоретического экзамена при подготовке к сдаче.

Теоретический экзамен в ГИБДД состоит из 20 вопросов, на его прохождение кандидату в водители отводится 20 минут. Вопросы сгруппированы в четыре тематических блока по пять вопросов. Экзамен считается сданным, если курсант не допустил ни одной ошибки. Если в основной части допущена одна ошибка, экзаменуемому назначается еще 5 дополнительных вопросов, если две — 10 дополнительных вопросов, в которых ошибаться нельзя. Экзамен также считается несданным, если в основном билете сделано три и более ошибки, пишет ТАСС.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026