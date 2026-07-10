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Михаил Ведерников: Первый день по новым правилам заправки авто прошёл гладко

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Первый день работы по новым правилам заправки автомобилей по чётным и нечётным госномерам в Псковской области прошёл достаточно гладко — большинство водителей учли изменения. При этом очереди на АЗС пока сохраняются, хотя и стали немного меньше. О текущей ситуации и хороших новостях рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

По словам главы региона, пока рано делать окончательные выводы — наиболее показательными будут выходные дни. Губернатор поблагодарил водителей за понимание и ответственное отношение к новым правилам.

«Большинство водителей учли изменения и приехали в соответствии со своим госномером. Спасибо. О результатах говорить еще рано. Очереди пока сохраняются, но стали немного меньше.
Показательными, как уже говорил, будут выходные», - обратился к псковичам губернатор.

Есть и позитивный сдвиг: по итогам рабочих встреч в Москве удалось договориться с сетевой компанией об увеличении объёмов поставок бензина. Уже сегодня на заправки поступает больше топлива, чем в предыдущие дни недели.

Михаил Ведерников также отметил, что, несмотря на непростую обстановку, ситуация в регионе не является критической — в частности, нет необходимости переводить жителей на удалённую работу, как это происходит в некоторых других субъектах.

«Уже сегодня на заправки поступает больше топлива, чем в предыдущие дни недели. Желаю всем хороших и спокойных выходных», - подчеркнул глава региона.

Глава области призвал жителей посмотреть видео, где он ответил на самые частые вопросы по теме, и пожелал всем спокойных выходных.
 
 

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