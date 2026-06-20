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Полиция разбирается в инциденте со стрельбой на автодороге «Петербург-Псков»

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Полиция разбирается в инциденте со стрельбой на автодороге «Петербург-Псков» в Ленинградской области.

Как сообщает 20 июня полицейский Главк, в Гатчине  задержан 33-летний водитель, на ходу стрелявший по автомобилю своего оппонента в дорожном конфликте.

Заявление от 40-летнего потерпевшего поступило накануне  в 17:32. Он сообщил,  что на 31 км дороги «Петербург-Псков» вблизи деревни Дони неизвестный на автомобиле Volkswagen Polo на ходу несколько раз выстрелил в сторону его «Газели». Стрельбе предшествовал дорожный инцидент, по мнению заявителя, незначительный, пишет 47news.ru.

Подозреваемого в стрельбе нашли спустя час на улице Чехова в Гатчине. За рулем оказался ранее судимый житель деревни Старосиверская. У него изъято  пусковое устройство «Сигнал охотника».

Пока мужчину наказали административно - за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

 

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