Опубликована схема движения на участке улицы Юбилейной в Пскове на 1 июля

С завтрашнего дня вводится временное ограничение движения транспорта по участку улицы Юбилейной, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал» и предоставили схему организации проезда.

Схема: «Горводоканал»

С 09:00 1 июля по 07:00 мск 2 июля на участке пересечения с улицами Народной, Маргелова и Красноармейской будут перекрыты три полосы движения. В каждую сторону останется по одной открытой полосе. Протяженность закрытого участка автодороги — около 60 метров.

Ограничение движения автотранспорта связано с выполнением работ по устранению провала и замене участка водопровода диаметром 400 мм.

«Просим водителей учитывать вводимые ограничения при планировании поездок», - добавили на предприятии.