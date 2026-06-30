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Борис Елкин: Железные заборы на улицу Советскую возвращать не будем

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Демонтированные при ремонте улицы Советской железные заборы заменят ограждениями из зеленых насаждений. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Улица Советская давно требовала ремонта, покрытие там делалось лет 8 назад, а тротуары не обновлялись десятки лет. Это было тяжелое решение. Часто про себя разное читаю в соцсетях, особенно в части озеленения. Каждое спиленное дерево тяжело дается, эта улица - не исключение. Нынешние деревья жили в покрытии тротуара. Это небезопасно. Были проведены дополнительные обследования, некоторые деревья имели болезни. Как результат, пришлось их частично спилить. Были приняты тяжелые решения, что мы уменьшим количество парковочных мест в угоду озеленения. Будут широкие тротуары, зеленые зоны и парковочные места. Все три аспекта уместить в одном не получится», – сказал Борис Елкин.

Гость студии уточнил, что демонтированные при ремонте железные заборы не будут возвращать на место.

«Мы исходили из заведений, которые находятся на улице. Допустим, у музыкальной школы №1 мы делаем зеленую зону для безопасности выходящих детей. Когда я пришел в город (на пост главы - ред.), я был противником заборов. Многие начнут обращать внимание, что многие заборы исчезли. Там, где их можно снять, мы снимаем. Возле образовательных учреждений они обязаны быть. Будем делать забор из зеленых насаждений. Обратно заборы мы там ставить не будем. На улице Калинина, например, ни одного забора не осталось. На аварийность это ни коем образом не влияет. Только возле образовательных учреждений, ради безопасности детей. Понятно, что есть уместные места, но мы стараемся это минимизировать. Если между дорогой и тротуаром нет зеленой зоны, то по нормативу должен быть забор. Приходится в этом вопросе лавировать. Мы стараемся сделать все для людей, просто есть определенные требования безопасности», – заключил Борис Елкин.

Напомним, на улице Советской продолжается ремонт. Подрядчик уже убрал деревья с корнями, демонтировал старые тротуары, уложил песчаное и щебёночное основание, установил бордюры и отфрезеровал одну полосу проезжей части.

До 25 декабря предстоит уложить верхний слой асфальта, восстановить зелёные зоны, нанести разметку, отремонтировать светофоры, доделать освещение и создать новые пешеходные ограждения. Работы идут по графику.

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