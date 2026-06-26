На улице Советской в Пскове создадут парковочные карманы в шахматном порядке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 26 июня проверил ход работ на улице Советской, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В результате ремонта здесь планируют полностью поменять организацию парковочного пространства.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Подрядчик уже убрал деревья с корнями, демонтировал старые тротуары, уложил песчаное и щебёночное основание, установил бордюры и отфрезеровал одну полосу проезжей части.

Как пояснил глава города Пскова Борис Елкин, на улице полностью меняется схема организации пространства. Вместо сплошных парковок вдоль проезжей части теперь обустроят зелёные зоны и отдельные парковочные карманы в шахматном порядке. Это позволит разделить потоки пешеходов и машин, а зимой упростит уборку улицы. Аварийные деревья уже удалены, на их место планируют высадить новые — скорее всего, клёны.

До 25 декабря предстоит уложить верхний слой асфальта, восстановить зелёные зоны, нанести разметку, отремонтировать светофоры, доделать освещение и установить новые пешеходные ограждения. Работы идут по графику.

В рабочем выезде главы региона также приняли участие депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов и депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

По наблюдениям городского депутата, глава региона регулярно проверяет объекты по всему Пскову и области.

«Сегодня мы посетили четыре больших объекта. Один из них находится на территории моего родного третьего округа, остальные — в центре города. Могу сказать, что работы ведутся в срок — это главное. И с надлежащим качеством. Я как строитель могу оценивать — те строительные компании, которые работают в регионе, выполняют свои функции надёжно и качественно, чтобы объекты были сданы своевременно», — прокомментировал итоги выезда Антон Мороз.

Также депутат добавил, что в ближайшее время, в июле–августе, планируется проехать по объектам, которые могут получить дополнительное финансирование из федерального и регионального бюджетов.