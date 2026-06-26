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На улице Советской в Пскове создадут парковочные карманы в шахматном порядке

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 26 июня проверил ход работ на улице Советской, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В результате ремонта здесь планируют полностью поменять организацию парковочного пространства. 

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Подрядчик уже убрал деревья с корнями, демонтировал старые тротуары, уложил песчаное и щебёночное основание, установил бордюры и отфрезеровал одну полосу проезжей части.

Как пояснил глава города Пскова Борис Елкин, на улице полностью меняется схема организации пространства. Вместо сплошных парковок вдоль проезжей части теперь обустроят зелёные зоны и отдельные парковочные карманы в шахматном порядке. Это позволит разделить потоки пешеходов и машин, а зимой упростит уборку улицы. Аварийные деревья уже удалены, на их место планируют высадить новые — скорее всего, клёны.

 

До 25 декабря предстоит уложить верхний слой асфальта, восстановить зелёные зоны, нанести разметку, отремонтировать светофоры, доделать освещение и установить новые пешеходные ограждения. Работы идут по графику.

В рабочем выезде главы региона также приняли участие депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов и депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз. 

По наблюдениям городского депутата, глава региона регулярно проверяет объекты по всему Пскову и области.

«Сегодня мы посетили четыре больших объекта. Один из них находится на территории моего родного третьего округа, остальные — в центре города. Могу сказать, что работы ведутся в срок — это главное. И с надлежащим качеством. Я как строитель могу оценивать — те строительные компании, которые работают в регионе, выполняют свои функции надёжно и качественно, чтобы объекты были сданы своевременно», — прокомментировал итоги выезда Антон Мороз.

Также депутат добавил, что в ближайшее время, в июле–августе, планируется проехать по объектам, которые могут получить дополнительное финансирование из федерального и регионального бюджетов.

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Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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