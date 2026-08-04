Три человека пострадали при опрокидывании автомашины под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа около 13.10 на 1-м километре автодороги Псков-Гдов (Псковский округ).

Водитель автомашины Logan-215800 («Лифан») женщина 1994 года рождения допустила выезд на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, не справилась с управлением транспортного средства и опрокинулась.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 пассажира. Один пассажир госпитализирован. Пассажиры 2015 и 2010 годов рождения не госпитализированы.