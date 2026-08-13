Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в День города Великие Луки

В связи с празднованием Дня города с 21 по 23 августа в Великих Луках введут ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств, а также на продажу алкоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Запрет на проезд и парковку

Будет прекращено движение (а также парковка, стоянка) транспортных средств, кроме автотранспорта организаторов и участников мероприятий, по следующим адресам:

с 20:00 21 августа до 08:00 23 августа - на площади Ленина, проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина;

с 08:00 до 15:00 22 августа – на острове Дятлинка;

с 08:00 до 22:30 22 августа – в мемориальном комплексе имени Александра Матросова, парке «Петровский».

Как пройти на праздник пешком

Пункты пропуска зрителей в зону празднования оснастят стационарными и переносными металлоискателями.

При проведении церемония открытия «Великолукский благовест» входы устроят с северной и юго-западной стороны площади Вознесения.

При проведении фестиваля «Великолукский ранет» в парке «Петровский» и во время вечернего свечения аэростатов:

вход со стороны улицы Лизы Чайкиной;

вход со стороны набережной Александра Матросова;

вход по набережной реки Ловать от моста по проспекту Ленина;

вход по набережной реки Ловать от улицы Рабочей;

вход на пересечении Аллеи городов воинской славы и Прогулочной аллеи в парке «Петровский».

При проведении вечернего концерта на площади Ленина:

вход со стоянки у дома 1 площади Ленина (юго-восточная сторона площади Ленина);

вход у дома 2 площади Ленина (северо-восточная сторона площади Ленина);

вход со стоянки у дома 22 по проспекту Ленина (северная сторона площади Ленина).

Ограничения по продаже алкоголя

Также 22 августа на период проведения мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

на острове Дятлинка с 09:00 до 15:00;

на площади Вознесения с 11:00 до 12:00;

в мемориальном комплексе имени Александра Матросова и парке «Петровский» с 12:00 до 22:00;

на площади Ленина с 19:00 до 22:00;

на прилегающих к перечисленным улицам территориях в радиусе 50 метров.

День города Великие Луки жители и гости отметят 22 августа. В этом году праздник будет посвящён 860-летию первого упоминания города в летописи. Полную программу мероприятий можно увидеть по ссылке ниже.