Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в День города Великие Луки

В связи с празднованием Дня города с 21 по 23 августа в Великих Луках введут ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств, а также на продажу алкоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Запрет на проезд и парковку
Будет прекращено движение (а также парковка, стоянка) транспортных средств, кроме автотранспорта организаторов и участников мероприятий, по следующим адресам:
- с 20:00 21 августа до 08:00 23 августа - на площади Ленина, проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина;
- с 08:00 до 15:00 22 августа – на острове Дятлинка;
- с 08:00 до 22:30 22 августа – в мемориальном комплексе имени Александра Матросова, парке «Петровский».
Как пройти на праздник пешком
Пункты пропуска зрителей в зону празднования оснастят стационарными и переносными металлоискателями.
При проведении церемония открытия «Великолукский благовест» входы устроят с северной и юго-западной стороны площади Вознесения.
При проведении фестиваля «Великолукский ранет» в парке «Петровский» и во время вечернего свечения аэростатов:
- вход со стороны улицы Лизы Чайкиной;
- вход со стороны набережной Александра Матросова;
- вход по набережной реки Ловать от моста по проспекту Ленина;
- вход по набережной реки Ловать от улицы Рабочей;
- вход на пересечении Аллеи городов воинской славы и Прогулочной аллеи в парке «Петровский».
При проведении вечернего концерта на площади Ленина:
- вход со стоянки у дома 1 площади Ленина (юго-восточная сторона площади Ленина);
- вход у дома 2 площади Ленина (северо-восточная сторона площади Ленина);
- вход со стоянки у дома 22 по проспекту Ленина (северная сторона площади Ленина).
Ограничения по продаже алкоголя
Также 22 августа на период проведения мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
- на острове Дятлинка с 09:00 до 15:00;
- на площади Вознесения с 11:00 до 12:00;
- в мемориальном комплексе имени Александра Матросова и парке «Петровский» с 12:00 до 22:00;
- на площади Ленина с 19:00 до 22:00;
- на прилегающих к перечисленным улицам территориях в радиусе 50 метров.
День города Великие Луки жители и гости отметят 22 августа. В этом году праздник будет посвящён 860-летию первого упоминания города в летописи. Полную программу мероприятий можно увидеть по ссылке ниже.