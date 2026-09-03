Суд отказал страховщику в повторном взыскании ущерба с работодателя погибших в ДТП великолучан

Решение суда об отказе отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области (сегодня - Социального фонда) во взыскании с ООО «ВСГЦ» более 182 тысяч рублей ущерба как с лица, ответственного за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая на производстве при ДТП, оставлено судом апелляционной инстанции без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

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В результате ДТП, произошедшего в марте 2023 года по вине водителя автобуса, являющегося работником общества, причинен тяжкий вред здоровью пяти и смерть двум пассажирам. Пострадавшие являются работниками Великолукского свиноводческого комплекса и ООО «ВСГЦ» и следовали к месту работы на служебном транспорте.

Несчастные случаи квалифицированы как связанные с производством и признаны страховыми. В связи с этим у отделения возникло обязательство по обеспечению обязательного социального страхования. Выплатили 3 401 071 рубль 67 копеек.

Отказ общества в возмещении страховщику понесенных расходов послужил основанием для подачи отделением иска в суд.

В процессе рассмотрения дела, в связи с добровольным возмещением ответчиком части заявленного ущерба, истец уточнил требования, просил взыскать с общества 182 610 рублей 49 копеек ущерба в порядке регресса.

Суд пришел к выводу, что общество состоит на учете как страхователь в отношении пострадавших, от общества в бюджеты фонда поступают страховые взносы, уплата обществом страховых взносов является способом возмещения возможного вреда его работникам на основании положений законодательства об обязательном социальном страховании. Таким образом, общество не может быть привлечено к повторному возмещению в виде удовлетворения заявленного регрессного иска, предъявленного на основании общих норм об обязательствах вследствие причинения вреда.