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На Октябрьском проспекте в Пскове открыли движение после ремонта

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На Октябрьском проспекте открыто движение после ремонтных работ «Горводоканала», сообщается в группе «Псков за рулем» в Мах.

Фото: «Псков за рулем» / Мах

Второй этап работ по замене сетей водоотведения стартовал на Октябрьском проспекте с 24 августа.

Ремонтные бригады «Горводоканала» провели замену канализационного колодца на глубине пяти метров, а также отводящих и подводящих трубопроводов. Место раскопа покрыли слоем асфальта. Особое внимание уделили уплотнению грунта, чтобы исключить возможность просадки дорожного полотна.

Ранее, с 10 по 14 августа, был завершен первый этап работ по аналогичному ремонту сетей водоотведения на Октябрьском проспекте, дом 26, напротив магазина «Ракета».

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