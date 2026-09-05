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В Госавтоинспекции рассказали, как безопасно ездить в дождь

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Корректировать скорость, избегать резких маневров, ускорений и торможений, а также следить за состоянием шин и тормозов необходимо для безопасной поездки в дождливую погоду, говорится в материалах Госавтоинспекции.

Согласно материалам, в первые полчаса после дождя сцепление шин автомобиля с мокрым асфальтом сокращается на 70% по сравнению с сухой дорогой - все из-за эффекта «масляной эмульсии» - грязь, остатки бензина и крошка от резины смешиваются с лужами и образуется смесь, из-за которой трение между шиной и асфальтом снижается.

Также опасность в непогоду представляет аквапланирование - когда машина проезжает по луже между колесом и дорогой образуется водяная прослойка, колесо начинает скользить и автомобиль теряет управление.

Кроме того, правоохранители рекомендуют на постоянной основе проверять работу тормозной системы - изношенные тормозные колодки, суппорты и диски могут снизить эффективность торможения. Также при движении по мокрой дороге нужно увеличивать дистанцию от движущегося впереди автомобиля до трех секунд - это поможет избежать ДТП при резком торможении. Помимо этого, в дождь необходимо включать фары для лучшей видимости, пишет РИА Новости.

В ведомстве также подчеркнули, что наиболее скользкими являются участки дороги с «заплатками», лужами, мостами и путепроводами. В ГАИ предупредили, на влажных покрытиях нужно осторожно проходить повороты - незначительно превышение даже безопасной скорости может привести к заносу.

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